Skuespiller Dean Stockwell er død

Det melder BBC.

Ifølge representanter for skuespilleren sovnet han inn hjemme, søndag.

Stockwell er mest kjent fra serien «Quantum Leap» og vant en Golden Globe for rollen.

Den amerikanske skuespilleren har også vært å se i «Air Force One», «Blue Velvet» og «Dune». I 1989 var han nominert til en Oscar for rollen i filmen «Married to the Mob».

– Takknemlig



«Dean brukte hele livet på å veksle mellom livet i rampelyset og en anonym tilværelse. Han var takknemlig hver gang han hadde en jobb og tok ikke karrieren for gitt. Han var en rebell, ekstremt talentfull og alltid et frisk pust. Han elsket å spille, leve, røyke sigarer og spille golf», skriver familien i en uttalelse.