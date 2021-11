Marie sto årevis i adopsjonskø. Da hun møtte Oddvar, endret alt seg

Marie Vignes hadde stått i adopsjonskø i flere år som enslig, da hun møtte den store kjærligheten. Da havnet hun i et fryktelig dilemma.

I programmet «Vårt lille land» på TV 2 forteller Marie om det skjebnesvangre møtet med Oddvar (40), som skulle snu opp-ned på livsplanene hennes.

Det var flere år siden hun hadde gitt opp å finne kjærligheten, og i stedet innstilt seg på å bli alenemor til et adoptert barn fra Colombia. Så forelsket hun seg hodestups.

– Det var Oddvar jeg ville ha, sier Marie.

Reglene tillater imidlertid ikke at sivilstatus endres når man først har søkt om adopsjon som enslig. Marie visste at dersom hun skulle finne seg en mann, ville hele adopsjonsprosessen bli nullet.

Skulle hun velge adopsjonen hun hadde ventet på i tre år, eller skulle hun satse alt på sin nye kjæreste?

Til slutt tok Marie et dramatisk valg.

– Jeg ville ikke lyve til adopsjonsmyndighetene, sier hun.

– Det å ikke si at jeg hadde fått meg en kjæreste, det følte jeg var å lyve, sier Marie Vignes.

Singel adoptivmor

Historien begynner vinteren 2020, da Marie gjorde seg klar til en ny tilværelse. Helt siden hun var ung hadde hun hatt et ønske om å bli mor. Hun hadde ennå ikke fått tildelt et barn, men den endelige godkjenningen fra adopsjonsmyndighetene var bare måneder unna.

GITT OPP: Etter 15 år som singel hadde Marie mer eller mindre gitt opp kjærligheten. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Det var over 15 år siden hun hadde hatt en kjæreste. Nå hadde hun forsont seg med at hun aldri kom til å forelske seg.

– Jeg hadde liten tro på at jeg kom til å finne en mann, sier Marie.

– Ved å starte prosessen som adoptivmor, så hadde jeg jo egentlig gitt opp å finne kjærligheten.

Likevel lot hun seg overtale av en venninne til å opprette en profil på dating-appen Tinder.

– Det var kanskje et lite håp der inne, likevel. Men det var jo å be om trøbbel, sier Marie.

TINDER: Marie opprettet en profil på sjekkeappen Tinder. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Match med Oddvar fra Finnøy

På Tinder fikk hun match med Oddvar Vignes, fra Finnøy. De to utvekslet noen meldinger og ble enige om å treffe hverandre over en kaffe i Stavanger sentrum en februardag i 2020.

JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN: Oddvar hadde funnet seg til rette som bonde på hjemgården på Finnøy, men savnet en kjæreste. Foto: Frank Melhus/TV 2.

De to ble umiddelbart fascinert av hverandre.

Oddvar var åpen, og fortalte ærlig om sitt liv allerede på det første møtet. Bak det som han i mange år hadde fremstilt som et vellykket ytre, hadde han slitt med depresjoner. Etter et selvmordsforsøk hadde han funnet tilbake til livsgleden på familiegården på Finnøy. Han hadde tatt tak i livet, og funnet mening igjen. Nå ønsket han å være ærlig med omgivelsene sine.

– Oddvar var bare så festlig og løyen, sier Marie.

– Jeg hadde lyst til å bli kjent med ham videre.

Marie bestemte seg for å være like ærlig med Oddvar, tilbake.

Måtte si sannheten

Neste gang de møttes, tok Marie mot til seg og fortalte om sin livssituasjon.

Adopsjonen hun i flere år hadde jobbet for var avhengig av at hun forble singel. Søknaden til adopsjons-myndighetene ville bli kjent ugyldig dersom hun fant seg en mann.

Marie tenkte at Oddvar nå kom til å trekke seg unna.

Men Oddvars reaksjon ble ikke som forventet.

– Jeg kjente på en sinnssyk lettelse, sier Oddvar Vignes.

– Jeg trodde jo jeg skulle bli dumpet. Men jeg ante ikke hvor vanskelig dette med adopsjon skulle bli senere, medgir han.

Ble kjærester

De to kan ikke helt forklare hvordan det skjedde. Men de forelsket seg i løpet av noen få uker.

Oddvar husker hva han tenkte om Marie.

– Jeg syns hun hadde et veldig fint smil. Jeg tenkte "hun der er steinbra", sier Oddvar.

– Jeg var skikkelig stolt av å gå ved siden av henne. Og så følte jeg at jeg kunne snakke med henne om alt, og at hun på alle mulige måter var et godt menneske, forteller Oddvar.

Marie og Oddvar ble kjærester. En stund så alt veldig lyst ut.

Ble godkjent

I mai 2020 kom beskjeden Marie hadde ventet på i tre lange år. Da ringte adopsjonsbyrået og sa hun var godkjent som alenemor.

– Jeg ble skikkelig rørt og glad. Og samtidig så hadde jeg også Oddvar i tankene, for han hadde jeg bare kjent i tre måneder.

VANSKELIG: Marie følte hun skjulte sannheten for adopsjonsmyndighetene. Foto: Frank Melhus/TV 2.

I postkassen ville det snart komme brev med dokumenter til signering, og muligens et bilde av et lite adoptivbarn. Selv om Oddvar uttrykte full støtte til adopsjonsplanene hennes, hadde hun kvaler overfor myndighetene.

– Det ble veldig vanskelig. Jeg følte det var noe jeg skjulte. Og det føltes ikke godt i det hele tatt, sier Marie.

Maries valg

Sommerukene 2020 ble vanskelig for Marie. Hun strevde med tvilen, og den vanskelige beslutningen. Hun fortalte ikke Oddvar hvor fortvilet hun var.

Den første september 2020 tok Marie et avgjørende valg.

Hun sendte en tekstmelding til Oddvar og spurte om hun kunne komme på besøk samme kveld.

– Da jeg så meldingen fra Marie så jeg tenkte at nå har det skjedd noe som ikke er bra, sier Oddvar.

Han var tydelig engstelig da hun dukket opp.

– Har du krasjet bilen? spurte han da Marie sto i døren.

Hun svarte benektende, men fikk ikke frem noe mer.

Uvirkelig øyeblikk

Til slutt tok hun sats og gikk rett på sak:

« Vil du gifte deg med meg? » spurte Marie.

Hun hadde valgt kjærligheten - og avlyst adopsjonen.

Oddvar husker det som et uvirkelig øyeblikk. Han hadde aldri trodd Marie ville velge et liv sammen med ham, framfor ønsket om å bli mor.

– Da bare konket jeg ut, sier Oddvar.

– Etter at Marie fridde, visste jeg at nå måtte jeg slippe kontrollen litt, og bare nyte tiden vi var inne i. For det var helt fantastisk det som nå hadde skjedd, sier Oddvar.

FRIERIET: Oddvar ble lykkelig da Marie fridde til ham. Foto: Frank Melhus/TV 2.

– Nå er det oss. Om alt går imot, så står hun fjellstøtt.

