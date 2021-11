VM-uttaket kom som en overraskelse for landslagsaktuelle Maren Aardahl.

Tirsdag kom Håndballjentenes VM-tropp ut og den store overraskelsen var å finne på linjeposisjonen: Odensens Maren Aardahl (27) ble valgt foran veteran Marit Malm Frafjord.

– Vi har et ansvar for å tenke på de spillerne som skal bygge midtforsvaret de neste årene. De trenger et mesterskap nå. Maren Aardahl er fersk, men kanskje den som har hatt størst utvikling de siste årene, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 om valget.

– Man har alltid et håp om å bli tatt med. Det er så høy konkurranse på det norske landslaget og også på strekplassen, så jeg hadde ikke forventa det. Det blir litt sånn at man vil beskytte seg selv og si at «nei, jeg blir ikke tatt med». Fallhøyden blir så stor hvis man går rundt og tror man blir tatt med, sier Maren Aardahl til TV 2.

BYÅSEN: Maren Aardahl spilte i Byåsen frem til hun dro til Tyskland for sesongen 2019/2020. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Er det sant?

Da Tonje Larsen og Thorir Hergeirsson presenterte troppen på tirsdag, fortalte trenerduoen at Larsen ringer til de som er tatt ut, mens Hergeirsson tar telefonen med den skuffende beskjeden.

– Jeg var litt usikker på hvem som kom med den dårlige og hvem som kom med den gode nyheten. Så skjønte jeg at det mest sannsynlig var Tonje som ringte siden jeg ikke hadde lagra nummeret hennes, forteller Aardahl lattermildt og fortsetter:

– Da hun sa at jeg skulle med, så var jeg selvfølgelig kjempeglad og måtte spørre en gang til: «Er det sant?».

For kun seks år siden var trønderen bakspiller. Så tok hun et valg om å bytte posisjon på banen.

– Det er jo et uvanlig valg å ta. Det tar litt tid å komme inn i en helt ny posisjon og de siste tre årene har jeg tatt et valg om å dra til utlandet. Jeg har gått en liten annen vei enn mange normalt ville gjort. Når jeg ser på det nå, så er jeg glad for at jeg tok de valgene, forteller landslagskometen.

Mesterskapsmedaljer

De siste årene har den tidligere Byåsen-spilleren vært i tyske SG BBM Bietigheim og rumenske SCM Râmnicu Vâlcea. Nå spiller 27-åringen i danske Odense.

– Jeg trives kjempegodt. Jeg er i en av de beste klubbene i Danmark og den danske ligaen er veldig sterk. Jeg har en kjempe god utviklingsarena i Odense, i og med at det er så mange sterke spillere, også på min egen posisjon. Det er konkurranse på trening hver dag og det gjør jo bare at man utvikler seg.

Trønderen har vært i mesterskap før: hun var med da beachhåndball-landslaget tok VM-sølv i 2018 og EM-gull i 2017.

Og nå får hun sin mesterskapsdebut innendørs når VM i Spania kastes i gang 3.desember.

– Det blir stas og drit kult. Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det for jeg fikk beskjeden for to dager siden. Jeg har ikke rukket å lande helt, men det blir selvfølgelig kjempe gøy. Og jeg håper selvfølgelig jeg får litt spilletid.