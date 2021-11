«Uro og bekymring» i utkast til Glasgow-beslutning

Beslutningene skal vedtas mot slutten av møtet som ledd i FNs klimaforhandlinger.

Utkastet til hovedbeslutning – COP cover decision – er det mest sentrale av disse dokumentene. Her oppfordres landene til å styrke sine utslippsmål for 2030 i tråd med målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen.

Utslippsmålene bør styrkes innen utgangen av 2022, ifølge utkastet. Det inneholder også en oppfordring om å fase ut kullkraft og subsidier til fossil energi.

– Uro og bekymring

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.h.) sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på klimatoppmøtet i Glasgow i forrige uke. Barth Eide representerer Norge i klimaforhandlingene og har en ledende rolle i forhandlingene om reglene for kvotehandel. Foto: Terje Pedersen / NTB

I tillegg inngår en formulering om at landene i forhandlingene vil forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

De uttrykker stor uro og bekymring over at temperaturen på kloden allerede har steget om lag 1,1 grader, ifølge utkastet. Den engelske formuleringen her er «alarm and concern».

– Konsekvensene merkes allerede i alle regioner, står det videre.

Kvotehandel

I tillegg til hovedbeslutningen er det også lagt fram flere utkast til beslutninger knyttet til artikkel 6 i Parisavtalen. Denne delen av avtalen omhandler kvotehandel.

I Glasgow har Norge en ledende rolle i forhandlinger om regler for hvordan kvotehandelen i praksis skal gjennomføres. Blant de nesten 200 landene på møtet er det stor uenighet om hvor strenge disse reglene bør være.

Mange miljøaktivister frykter at reglene vil inneholde smutthull som i praksis vil gjøre det mulig å kutte mindre utslipp enn det landene har lovet.

Utkastene som nå er lagt fram, vil bli gjenstand for harde forhandlinger i innspurten av toppmøtet de neste dagene.