Helt siden debuten i 1970 har Range Rover vært en av verdens mest eksklusive biler.

Samtidig har den kombinert gode offroadegenskaper med luksus. Den hører hjemme utenfor de fineste restaurantene – og utenfor slott og herregårder.

I Europa har Range Rover også fått æren av å starte klassen for de eksklusive SUV-ene. Og den har fått mange medlemmer etter hvert.

Her har den originale Range Roveren også fått betydelig konkurranse fra eget hus: Range Rover har nemlig blitt en hel familie av biler. Og både Sport og Velar ypper seg mot «bestefar».

Starter på 1,9 millioner

Det tar eierselskapet Land Rover konsekvensen av med helt nye Range Rover som nylig hadde premiere i London. Nå løfter de nemlig denne modellen flere hakk oppover i eksklusivitet.

Det merkes også på prisene, som starter på 1,9 millioner her hjemme.

De siste årene har merker som Lamborghini, Maserati, Bentley og Rolls-Royce alle kommet med SUV-er. De spiser naturligvis fra det tradisjonelle Range Rover-markedet. Nå skal de få tøffere konkurranse fra nye Range Rover.

Range Rover har blitt helt ny, det er ingen liten begivenhet i bilverdenen.

Club-bord

Mye av dette handler om å gi kundene valgfrihet. De som kjøper en ny Range Rover ønsker seg noe annet enn det «alle andre» har. En del av kjøperne kommer til å tilbringe mye tid i baksetet, med en sjåfør bak rattet. For dem har Range Rover tatt frem det de kaller Signature Suite-alternativet. Dette får du på utgavene med lang akselavstand.

De unike, myke setene har 24-veis justering og naturligvis massasjefunksjon. Det Range Rover kaller Club-bord er innfellbart i midtkonsollen. Når du har behov for det, vippes det opp og ut – og hviler på en elegant støtte. Dette gir en praktisk arbeidsplass, ikke ulikt første klasse på et fly. Du kan også styre flere av bilens funksjoner fra baksetet, eller bruke skjermene som er integrert i forsetene.

Club-bord kaller Range Rover denne løsningen, her har du for eksempel en god arbeidsplass når det trengs.

Var først med luftfjæring

Ønsker du å høre på musikk og liker god lyd? Da tilbyr Range Rover et Meridian Signature Sound System på 1. 600 watt og ikke mindre enn 35 høyttalere.

Disse brukes også i det avanserte støykanselleringssystemet. Dette overvåker hjulvibrasjoner, dekkstøy og motorlyd i kupeen, og genererer et signal som spilles av via høyttalerne. Disse inkluderer et par høyttalere med 60 mm diameter i hodestøttene for hver av de fire passasjerene. Her skal det skapes rolige, personlige soner, noe som minner om effekten ved bruk av eksklusive hodetelefoner.

Range Rover var den første luksus-SUV-en med luftfjæring i 1992, og den nye modellen viderefører dette med nytt hjuloppheng som bruker såkalt eHorizon-navigasjonsdata til å lese veien foran og klargjøre hjulopphenget. Bilen vet altså hva som kommer i veien og forbereder seg på det.

Ekslusive materialer kjennetegner interiøret i nye Range Rover, sjekk bare dette treverket.

Ut med skinn – inn med ull

Nye Range Rover er også den første Land Roveren med elektronisk styrte dører med integrert farevarsling og klemsikring som en forlengelse av softclose-funksjonen. Alle fire passasjerdørene er elektronisk styrt – også via navigasjonsskjermen – for inn- og utstigning i alle situasjoner, og helt opptil 10 graders vinkel ved terrengkjøring.

Avansert farevarsling betyr at dørene kan stoppe automatisk til faresituasjonen er over.

Innvendig er det nok fortsatt mykt skinn som gjelder for de fleste kundene. Men i likhet med flere andre premiumprodusenter jobber Range Rover med alternativer. Det handler om bærekraft, der eksklusive ullblandinger nå overtar for skinn i flere biler.

