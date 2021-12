I over 50 år har Range Rover hatt en spesiell plass i hjertet til mange bilinteresserte. Den startet som en av verdens første luksus-offroadere (mange mener DEN aller første). Så har Range Rover skyndet seg langsomt opp gjennom årene, med bare fire generasjoner til nå.

Den femte kommer straks. For et par uker siden var det offisiell premiere på denne i London. Den norske importøren har også hatt et eksemplar innom på besøk. Og så blir det utlevering til kundene utover i 2022.

Under skallet er alt nytt. Bilen er bygget på en ny plattform kalt MLA-Flex. Den gir mulighet for standard og lang akselavstand.

Bilen kan bestilles med alt fra fire til syv seter.

Slik startet det. Første generasjon Range Rover ble en stor suksess og var med oss i mange år.

Elbil kommer

For det norske markedet er det spesielt interessant at bilen får flere elektriske drivlinjer. To nye og ladbare utgaver er på vei, med henholdsvis 510 og 440 hestekrefter.

Her snakker vi elektrisk rekkevidde på opptil 100 kilometer (noe som blir en magisk grense i Norge snart). CO2 -utslippet skal være under 30 gram/kilometer.

En helelektrisk versjon er også på gang, men ikke helt fra starten. Denne kommer ikke før i 2024.

Dette er ladbar luksus fra Range Rover

Designet er tro mot tradisjonene, du er ikke i tvil om at dette er en Range Rover.

Tør noen kjøpe diesel?

Range Rover har løftet bilen flere hakk i eksklusiv retning denne gangen. Nå er målsetningen å konkurrere i den ypperste luksusklassen for SUV-er. Det gjenspeiler seg også i prisene.

Nye Range Rover starter nemlig på 1.889.900 kroner i Norge, da snakker vi SE-utgaven med normal akselavstand og 3-liters dieselmotor på 250 hestekrefter.

Ja, du leste riktig: Dieselmotor med 250 hestekrefter. I Norge akkurat nå er ikke det hva vi kan kalle en kurant motorisering.

Svært få norske nybilkjøpere velger nå dieselmotor, men kanskje er det en del Range Rover-kjøpere som våger å skille seg ut og gjøre det?

Vi testet: Evoque er barnslig morsom

Hekken står ut som det helt klart mest fornyede elementet på denne bilen. Her har designerne fått lov til å dra på.

Minst et par hundre tusen ekstra

Her hører det også med til saken at den utgående Range Roveren var på markedet i mange år og begynte å bli gammel mot slutten. Dermed har nok også endel interessenter sittet på gjerdet og ventet på den nye.

Snaut 1,9 millioner er ikke akkurat småpenger i seg selv, men det er nok ingen som kommer til å kjøpe ny Range Rover til den prisen. Her handler det nemlig i stor grad om skreddersøm og muligheten til å velge mye fint ekstrautstyr. Du bør nok minst ta høyde for et par hundre tusen kroner i tillegg her, gjerne mer.

Nye Ranger Rover kommer i versjonene SE, HSE og Autobiography. En First Edition basert på Autobiography, men med unike spesifikasjoner, vil være tilgjengelig i løpet av det første produksjonsåret. Den er eksklusivt tilgjengelig i Sunset Gold Satin Finish, én av de fem ulike karosserifargene.

Ung og trendy? Da er Rolls Royce bilen for deg

Innvendig handler det om høy lukusfaktor, du kan få bilen med alt fra fire til sju seter.

Seks kjøremodus

Terrengegenskaper er som vanlig viktig for Range Rover. Firehjulstrekksystemet overvåker veigrepet og førerens bevegelser 100 ganger i sekundet for å fordele moment mellom fram- og bakakslene og mellom bakhjulene, for optimal trekkraft på vei og i terrenget.

Alle Range Rovere er også utstyrt med en aktiv differensialsperre bak. Dette optimaliserer trekkraften fra bakakselen ved kurvekjøring i høy hastighet, på glatte underlag og ved terrengkjøring, noe som gir bedre kjøreegenskaper og økt førertrygghet.

All denne teknologien er en del av Land Rovers prisbelønte Terrain Response 2-system som utnytter de ulike chassissystemene automatisk for å levere optimale innstillinger etter omgivelsene – med et utvalg av seks ulike kjøremoduser som minimaliserer førerbelastningen i alle typer terreng.

Les testen: Bilen for de som neppe trenger å låne penger i banken

Brukt fra 20.000 kroner

PS: Hvis budsjettet ikke heeelt strekker til, er brukt Range Rover kanskje noe å tenke på? I skrivende stund ligger det 64 eksemplarer til salgs på bruktmarkedet.

Prisen starter her rundt 20.000 kroner, da snakker vi andre generasjon fra sent 90-tall og biler som trenger både omsorg og påkost.

For 100.000 kroner får du bil av tredje generasjon, fra rundt 2002. Også her er det all grunn til å ha penger i bakhånd. Til denne prisen kan du ikke regne med å finne strøkne eksemplarer.

600.000 er nå et slags bunnivå for fjerde generasjon, da snakker vi typisk biler fra 2013 som har rullet mellom 150.000 og 200.000 kilometer. Her bør det meste være i orden, komplett servicehistorikk er også et absolutt must på denne bilen.

Smart bruktkjøp? Da skal du nok ikke velge denne

Video: Her kan du bli med inn i den nye Range Roveren