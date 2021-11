Nakstad: Vaksineeffekten er ikke nok til å snu trenden

På ett døgn er det registrert over 2.000 koronasmittede. – Dessverre ser vi at smittetallene fortsetter å stige, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Tallet på registrerte smittede det siste døgnet er 2.126, det høyeste tallet siden pandemiens start.

– Dessverre ser vi at smittetallene fortsetter å stige, selv om vi er litt usikre på om flere nå tester seg, og at vi dermed fanger opp flere av mørketallene. Når vi se på sykehusinnleggelser de siste ukene, er tendensen likevel klar; det blir stadig flere covid-19-pasienter som trenger behandling. Vaksineeffekten er ikke nok til å snu trenden nå, sier Nakstad til NTB.

– Vi må hjelpe til ved å følge lokale råd, holde oss hjemme ved sykdom og vaksinere oss slik vi blir anbefalt. Bare da vil vi klare å beholde den normale hverdagen vi ønsker oss gjennom vintersesongen, fortsetter han.

Bekymret

Antall innlagte øker i takt med den stigende smitten. Dette skjer samtidig med andre pasienter som trenger behandling for RS-virus og influensa.

Nakstad forteller til TV 2 at han er bekymret for situasjonen fremover med de stadig økende innleggelsene.

– Helsetjenesten i Norge drifter veldig normalt med noen få unntak der det er mye smitte og koronainnleggelser. Vår bekymring er mest knyttet til hvis dette fortsetter, hvor det blir stadig flere innleggelser og kanskje til og med influensainnleggelser etter hvert, i tillegg til de andre pasientene som trenger annen helsebehandling. Da kan det bli veldig hektisk, sier Nakstad.

Samtidig som innleggelsene stiger, melder Universitetssykehuset i Nord Norge at deres ansatte begynner å bli sliten og at mange operasjoner må utsettes.

Tromsø er en av byene i Norge hvor det nå innføres nye tiltak for å stoppe smitten.

Nakstad mener det er viktig å ikke glemme at sykehusene har stått på lenge.

– Vi må huske på at mange av dem som har jobbet i norsk helsetjeneste har stått i en pandemi i ett og et halvt år. Det er ikke et like uthvilt korps av folk som bare kan trå til. Det må vi også huske på for at det skal gå bra gjennom vinteren, sier den assisterende helsedirektøren.