Mann forsøkte å redde gutt på Karmøy - døde på sykehus

Søndag falt en åtte år gammel gutt fra en molo utenfor havna på Sandve, og to gutter som var med ham, fikk varslet om det som hadde skjedd.

En mann som var i nærheten, gikk ut i vannet for å prøve å hjelpe gutten. Kraftige bølger og krevende værforhold gjorde derimot at de begge fikk store problemer ute i vannet. Til slutt ble de begge brakt til land av noen surfere som var i området.

– Vi ble varslet omtrent 12.15 om en person som lå i vannet ved moloen på Sandve. Det endte med to personer i vannet. Vi fikk etter hvert hjelp fra folk som kom til med surfebrett og hjalp til med redningsaksjonen, sa innsatsleder Fritz-Arne Lilleskog til TV 2 søndag.

Gutten ble reddet, men mannen var bevisstløs da han ble hentet opp på land.

Han ble fløyet til Haukeland universitetssykehus, men ble tirsdag kveld bekreftet død, melder politiet i en pressemelding onsdag formiddag.

Frigir navnet

Avdøde var 37 år gamle Jacob Opheim. Han hadde bostedsadresse på Sandve.

– Himmelen har fått en ny engel, i kveld måtte vår kjære bror Jacob Opheim legge inn årene, kroppen tålte dessverre ikke belastningen etter en heltedåd for å redde et liv, kommer til å savne deg så ufattelig, hvil i fred, skriver de pårørende i et innlegg i sosiale medier. TV 2 har fått tillatelse til å gjengi minneordene.

De pårørende er varslet, og navnet frigis i samråd med dem, opplyser politiet.

Gutten, som var ved bevissthet, ble tatt hånd om av ambulansepersonell. Surferne som deltok i redningsaksjonen, ble også fulgt opp av helsepersonell.

– Det er ikke tvil om at dette har preget lokalsamfunnet. Vi tenker på de pårørende, sier surferen Frode Berg til TV 2. Han var en av dem som bidro i redningsaksjonen.

– Det er tragisk, legger han til.