Bilklubber, enten det handler om sportsbiler eller rene merkeklubber, har tradisjonelt gjerne vært sett på som en «guttegreie».

Men ikke alle jenter er fornøyde med det, To av dem – Eirin Rønbeck i Tvedestrand og Lilly M. Lundberg i Kongsberg, har gjort noe med det. De visste at det fantes mye bilinteresse også blant jentene, og dette kom fort til syne da Eirin stiftet Norwegian Car Girls tidlig på året 2019 – og Lilly fulgte opp med sine Rånerbabes et halvt års tid senere.

Til tross for korona-pandemien har de to nå til sammen rundt 1.500 bilgale jenter som medlemmer!

Dette er kjøreglede som svært få kjenner til

Femti fine biler

– Det har ikke alltid vært enkelt for jenter i bilmiljøet, sier Eirin til Broom.

– Det fantes ikke noen egen bilgruppe for jenter. Nå fikk vi det, og dermed fikk vi et viktig samlingspunkt for å stå mer samlet og bli bedre kjent, sier hun videre.

– Hva slags aktiviteter står Norwegian Car Girls for?

– Vi arrangerer bilutstillinger, biltreff og samlinger spesielt for jenter. I 2019 hadde vi en bilutstilling for bare jenter i Drammen. Her deltok rundt 50 fine biler, og veldig mange nysgjerrige kom og tittet. At interessen er stor, er det ingen tvil om.

Bare noen få måneder etter at Norwegian Car Girls var i gang, kom Lilly M. Lundberg i Kongsberg med sine Rånerbabes. Foto: Frank Williksen

Flisa Street Meet

– Dessverre kom korona og ødela for oss både i fjor og i år. Pandemien har vært tøff, ikke minst for små bilklubber som dermed mistet muligheten til å arrangere noe som helst. Men neste år satser vi på nye arrangementer. Veldig viktig her blir det at vi sammen med Rånerbabes har fått arrangementsansvaret for Flisa Street Meet, som er et kjempestort arrangement for gatebilmiljøet, forteller Eirin Rønbeck.

Norwegian Car Girls er for øvrig ikke bare mange bilinteresserte jenter og flotte biler – klubben har hvert år en innsamlingsaksjon til et bestemt formål. I fjor var det kreft hos barn som sto i fokus, med Super-Selma-aksjonen.

Johannes driver Norges råeste bilhotell

Klassisk, japansk coupekarosseri fra 90-tallet. Prelude var en stor suksess for Honda.

Oppnår mye

– Utad utgjør Norwegian Car Girls (NCG) og Rånerbabes (RB) en sammensveiset enhet, men fortsatt er dette to klubber som også jobber separat, forteller Eirin.

– Vi slo oss sammen fordi vi da står sterkere og kan få til mer, fastslår hun, og får støtte fra Kongsberg:

– Vi jobbet lenge side ved side, men koronaen rammet oss begge hardt. Da vi slo oss sammen for noen måneder siden, var det på mange måter det beste fra to verdener som møttes. Begge klubber eksisterer fortsatt, og Eirin og jeg leder hver vår «avdeling» der vi samarbeider tett og hjelper hverandre med å oppnå mye vi ellers ikke ville ha klart, sier Lilly M. Lundberg til Broom.

Dekor på bakruta på Lillys Honda Prelude. Foto: Frank Williksen

– Åsnes er fantastisk!

De to har medlemmer over hele landet, og etter en vellykket deltakelse på Oslo Motor Show, er mye fokus nå rettet mot gjennomføringen av Flisa Street Meet i 2022.

– Dette er et kjempestort arrangement, med et drøyt tusentall biler og 3.500 – 5.000 deltakere. Her møtes alle mulige slags biler og entusiaster i alle aldre.Vi har hatt arrangementet en gang tidligere også, og det gikk fint – vi fikk mye ros for måten det ble gjennomført på. Åsnes kommune er rett og slett fantastisk for bilentusiaster, fastslår Lilly.

Eirins fine Volvo 940 Turbo har vært på utstilling mer enn en gang. Foto: © Eirin Johansen

Stas-Volvo

– Hva var bakgrunnen for stiftelsen av klubben?

– Det var et ønske om styrket samhold for bilinteresserte jenter. Det å kunne ta hobbyen sin til et nytt nivå, med flere å dele kunnskap og erfaringer med – og flere til å kunne hjelpe og støtte hverandre. På denne måten blir vi en stor familie, og med det medlemstallet vi har i dag, er det ikke mange guttebaserte bilklubber som er større, sier hun.

Hvilke biler kjører så bilklubblederne selv?

Jo, for Eirin handler det om et staseksemplar av en Volvo 940 Turbo, 1998-modell.

– Dette er en av de siste som kom av denne modellen. Med noe over 200 hester, river den absolutt skinnet av pølsa, sier Eirin Rønbeck.

Både spesiell lakk og spesiell dekor på høyre forskjerm på Lillys Honda Prelude. Foto: Frank Williksen

Gjerne en Fairlady

Fullt så hissig er ikke Lillys Honda Prelude. Det er samme årsmodell, 1998, men denne har fortsatt den ikke altfor spretne 2-literen på 133 hk. Før denne hadde hun en ferdig oppstaset 1994-modell Prelude, som var gjennomført i alle detaljer da hun solgte den for noen måneder siden.

Drømmen nå er en ny 1994-modell med noe skikkelig under panseret.

– Kanskje en gammel V10 fra M5? Jeg er ikke lykkelig med en 1,6-liters diesel familiebil, vet du, fastslår Lilly, som også har Nissan Fairlady i tankene.

Volvoklassiker bestiller du i bladkiosken.no

1998-Preluden fant hun på Sunnmøre, og hentingen skjedde med en 24-timers tur med en 2-åring i bilen, tre uker før hun fikk en datter

– Denne skulle jeg egentlig bare ha og kose meg med, men så kom vi jo med på Oslo Motor Show, og dermed måtte den gjøres klar til utstilling. Det rakk vi med god hjelp av sponsorer, men noen utfordringer gjenstår. Nå handler det om å gjøre bilen ferdig som et attraktivt salgsobjekt, og så får vi se, slutter Lilly M. Lundberg.

Vil du lese mer om Eirins Volvo?

Da bør du kjøpe vårt nyeste VolvoKlassiker magasin! Der er bilen omtalt sammen med mye, mye annet godt Volvo-stoff.

Her får du 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Du kan også veldig enkelt bestille det i bladkiosken.no . Det koster 99 kroner (+ 39 kroner i porto) Der kan du også kjøpe eldre utgaver av magasinet.

Du betaler med Vipps og får du bladet rett hjem i postkassen om noen dager.

Denne hissigproppen imponerer - stort!

Video: Helten fra 80-tallet går aldri av moten