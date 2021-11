Tenåring med kniv forsøkte å rane to kvinner

En gutt i tenårene er pågrepet av politiet etter at han forsøkte å rane to kvinner i Alta.

Klokken 21.45 tirsdag kveld meldte politiet i Finnmark at en ung mann var pågrepet etter at han forsøke å rane to kvinner ved å true dem med en kniv.

– Vi fikk melding fra to personer uavhengig av hverandre som meldte inn at de hadde blitt kontaktet av en person og blitt forsøkt ranet, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til TV 2.

Politiet rykket ut, og pågrep raskt en gutt i tenårene, mistenkt for ransforsøkene.

– Kvinnene ble forsøkt ranet på gata i Alta sentrum. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, sier Pedersen.

Det var en kvinne i 40-årene og en kvinne i 60-årene som ble forsøkt ranet. Ransforsøket skjedde i 20-tiden, og ingen ble skadd.

– Nå skal vi avhøre de som har vært involvert i dette, og undersøke om det eventuelt har vært noen vitner. Så blir det barnevernsinstitusjonen som tar seg av gjerningspersonen videre, sier operasjonslederen, som kan fortelle at gutten er kjent for politiet fra tidligere.