Svenske og russiske borgere pågrepet ved grensen til Polen

Den polske grensevakttjenesten melder onsdag at statsborgere fra Sverige, Russland og Litauen det siste døgnet er pågrepet for å ha hjulpet illegale migranter.

Grensevakttjenesten skriver på Twitter at det er registrert 599 forsøk på ulovlig kryssing av grensen det siste døgnet.

Pågrepne migranter venter på å bli fraktet bort i et militært kjøretøy. Foto: MON/Reuters/NTB

Flere titalls mennesker klarte angivelig å ødelegge grensegjerder nær landsbyene Krynki og Bialowieza for å ta seg over grensen.

Tirsdag ble det registrert 309 forsøk på grensekryssing. En svensk statsborger var blant seks utlendinger som ble pågrepet for å hjelpe migranter, skrev tjenesten på Twitter.

Svensk UD bekreftet tirsdag at en mann i 30-årene var pågrepet, ifølge SVT.

NATO vil gi grensehjelp

NATOs medlemsland uttrykker full støtte til Polen og er klare til å gi ytterligere hjelp, sier en kilde i NATO.

Alliansen holdt onsdag et møte bak lukkede dører om situasjonen.

– De allierte har gjort det klart at Hviterussland er ansvarlig for krisen, og at Lukasjenkos bruk av migranter som en hybrid taktikk er umenneskelig, ulovlig og uakseptabel, sier en anonym kilde i NATO etter et møtet.

Medlemslandene sier de vil hjelpe Polen med grensebeskyttelse og å opprettholde sikkerhet i regionen. Landet har så langt sendt 15.000 soldater og politistyrker til grensen.

NATOs medlemsland anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre migranter fra Midtøsten, Afghanistan og Afrika til å ulovlig krysse grensen til Polen.

Fullt kaos

Det har hersket fullt kaos i grenseområdene mellom EU-landet Polen og Hviterussland det siste døgnet.

Polen hevder at hviterussiske grensevakter har avfyrt skudd i lufta for å skremme migrantene. Begge sider anklager hverandre for vold mot migrantene.

Hviterussland har trent opp afghanske og irakiske krigsveteraner til å gjennomføre væpnede angrep mot den polske grensen, advarer den tidligere ambassadøren Pavel Latusjka i et intervju med EU Observer.

Veteranene skal ifølge den tidligere hviterussiske tjenestemannen ha blitt håndplukket og fløyet til Hviterussland mellom juli og september.

Hviterussiske spesialstyrker skal ha stått for treningen på en base nær landsbyen Opsa, med hjelp fra rådgivere fra den russiske militære etterretningstjenesten GRU, hevder Latusjka.

En video som den polske grensevakttjenesten postet på Twitter onsdag ettermiddag viser angivelig hvordan hviterussiske soldater bistår migrantene.

Kolejny przykład ukierunkowania imigrantów przez służby białoruskie oraz współdziałania cudzoziemców z tymi służbami, w celu przedostania się nielegalnie do Polski i UE. pic.twitter.com/FO73I9b3rp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

En annen video viser angivelig at en større teltleir for migrantene settes opp på den hviterussiske siden av grensen.

– Menneskene som er samlet der, har ett måt: Å komme seg til Tyskland og krysse EUs ytre grense. De søker ikke beskyttelse i Polen, skriver grensetjenesten.

Białorusini tworzą i utrzymują koczowisko na wzór Usnarza, tylko wielokrotnie większe. Wszystkie osoby tam zgromadzone mają jeden cel - dostać się do Niemiec przekraczając zewnętrzną granicę UE. Nie szukają ochrony w Polsce. pic.twitter.com/Geq288KZkT — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

– De blir brukt som et instrument i en situasjon som ikke handler først og fremst om migrasjon, men om sanksjonene mot Hviterussland og forholdet mellom EU og naboene i øst, sier migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning til TV 2.

– Statlig terrorisme

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager nabolandet Hviterussland for statlig terrorisme i forbindelse med migrantkrisen på grensen.

En polsk soldat setter opp piggtråd. Foto: Irek Dorozanski/DWOT/Reuters/NTB

Ordene falt på en pressekonferanse i Warszawa onsdag, der Morawiecki delte podiet med EU-president Charles Michel.

Morawiecki la til at han tror krisen er en «stille hevn» fra hviterussiske myndigheter for Polens støtte til opposisjonen i landet.

Polen og Hviterussland anklager hverandre for å stå bak migrantkrisen på grensen mellom de to landene. Tyskland ber Russland om å gripe inn.

Polen har satt opp piggtrådgjerder på grensen og nekter migrantene å komme inn i landet.

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko krevde tirsdag at migrantene må få fritt leide gjennom Polen. De vil hovedsakelig komme seg til Tyskland, hevder han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder hviterussiske myndigheter ansvarlige for migrantkrisen på grensen mot Polen.

– Jeg har forståelse for at Polen er i en veldig vanskelig situasjon, sier Huitfeldt (Ap) til NTB.

Ber Putin gripe inn

Tysklands statsminister Angela Merkel ringte Russlands president Vladimir Putin onsdag.

– Merkel understreket at Hviterusslands bruk av migranter som pressmiddel, er umenneskelig og uakseptabel, og har bedt president Putin bruke innflytelsen sin for å få en slutt på det, skriver Merkels talsmann Steffen Seibert på Twitter.

Polsk politi holder vakt ved grensegjerdet. Foto: Policja Podlaska/Reuters/NTB

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier at Putin er hjernen bak flyktningkrisen på grensen mot Hviterussland. Han mener Putin forsøker å destabilisere EU, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Anklagene om at Russland er ansvarlig, er uansvarlige og uakseptable, svarer Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

– Situasjonen på grensen er ikke rolig, sier Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak til polsk radio onsdag.

Mindre grupper med flyktninger og migranter forsøker å bryte gjennom barrierene på grensen mellom Polen og Hviterussland, sier han.

– For to dager siden var det en stor konsentrasjon av mennesker nær Kuznica Bialostocka som forsøkte å krysse grensen. Nå er det mindre grupperinger som angriper grensen på flere steder samtidig, sier Blaszczak.

Anklager hverandre

EU anklager Hviterussland for å hente migranter til landet for å deretter sende dem mot grensen til Polen og EU. I kjølvannet av at demonstrasjoner ble hardt slått ned på av hviterussiske myndigheter etter valget i fjor innførte EU en rekke sanksjoner.

EU mener den pågående flyktningstrømmen fra Hviterussland er gjengjeldelse for sanksjonene. Nye sanksjoner er planlagt som følge av migrantbølgen, sier EU.

En kvinne og en gutt har fått humanitær hjelp nær Grodno i Hviterussland. Foto: Leonid Shcheglov/BelTA/NTB

Den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makej sier onsdag at Vesten har provosert frem migrantkrisen.

Han dro til Moskva for å møte sin russiske motpart Sergej Lavrov, som stiller seg bak påstanden. Han sier at situasjonen er orkestrert av Washington og deres europeiske allierte gjennom organisasjoner om FN, OSSE og Europarådet.

FN bekymret

FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er urolig over de siste rapportene fra den polsk-hviterussiske grensen. De har vært i kontakt med regjeringer i begge land.

– De ber om en snarlig løsning på situasjonen og umiddelbar og uhindret tilgang til gruppen for å sikre at humanitær bistand gis, at de som trenger internasjonal eller andre former for beskyttelse, identifiseres, og at de som ønsker om å søke asyl, kan gjøre det der de er, het det i en uttalelse tirsdag.

Russisk støtte

Russland har støttet Lukasjenkos regime med sikkerhetsgarantier og lån som bidrar til å holde en presset hviterussisk økonomi gående.

Onsdag sendte Russland to strategiske Tu-22M3 bombefly til luftrommet over Hviterussland, ifølge Reuters. Flyene patruljerte luftrommet og testet Russland og Hviterusslands felles luftforsvar, ifølge den russiske militærkanalen Zvezda.