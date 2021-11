IVF-mareritt: Fødte noen andres baby

Et ektepar i California saksøker fertilitetsklinikken sin etter at det ble oppdaget at de hadde blitt gitt feil embryo under en prøverørsbehandling (IVF) og dermed født noen andres baby, skriver BBC.

Ekteparet Daphna og Alexander Cardinale ble i september 2019 foreldre til en jente som ikke så ut som dem. Etter en DNA-test to måneder etter fødsel ble det bekreftet at barnet ikke var deres, til tross for at Daphna bar henne til termin.

På en emosjonell pressekonferanse mandag fortalte den nybakte moren om familiens sjokkfunn som «frarøvet henne evnen til å føde sitt eget barn».

– Våre minner om fødsel vil alltid være skjemmet av den syke virkeligheten om at vårt biologiske barn ble gitt til noen andre, og at babyen jeg brakte til verden ikke var min egen, sa hun.

Dette er IVF-behandling In vitro fertilisering (IVF), såkalt prøverørsmetode, innebærer at egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens sæd i en glasskål, for så å føres opp i kvinnens livmor der egget fester seg og utvikles videre som ved en naturlig befruktning.

Kilde: NTB

Overrasket over hudfargen

Familien saksøkte fertilitetsklinikken California Center for Reproductive Health (CCRH) og laboratoriumet In VitroTech Labs.

Ifølge søksmålet ble barnefaren Alexander overrasket da babyen hans kom ut med mye mørkere hudfarge enn parets eldre datter.

– Rommet krympet. Jeg ble svimmel og følte meg helt nummen, forteller barnefaren om da DNA-resultatene kom tilbake og de fikk bekreftet at datteren ikke var deres egen.

Familien fikk deretter hjelp av fertilitetsklinikken til å finne familien som hadde født deres biologiske datter, og som selv var de biologiske foreldrene til datteren Daphna hadde født.

Ammet noen andres baby

Da ekteparet fikk holde sin egen datter for første gang var hun fire måneder gammel, noe de beskriver som et spesielt møte.

– I stedet for å amme mitt eget barn, ammet jeg og knyttet bånd til et barn jeg senere ble tvunget til å gi bort, sa Daphna på pressekonferansen.

Familiene ble sammen enige om å ta den vanskelige beslutningen å bytte babyer, og startet den formelle prosessen. I januar 2020 fikk familiene tilbake sine egne barn.

Baby-byttet har vært ekstra vanskelig for parets sju år gamle datter, som slet med å forstå hvorfor hun plutselig fikk en ny søster etter å ha bodd med den ander i fire måneder.

Får behandling for PTSD

Ekteparet har også selv søkt profesjonell hjelp for «symptomer på angst, depresjon og post-traumatisk stress», ifølge søksmålet.

Familiens advokat Adam B Wold forteller til BBC at også den andre familien som var involvert i IVF-dramaet vil saksøke klinikken, men at de ønsker å forbli anonyme.

Dette er ikke første gangen et embryo blir forvekslet under IVF-behandling. Det samme skjedde med en annen California-familie i 2019, som oppdaget at deres biologiske barn hadde blitt født i New York, som er på andre siden av landet.