Disse bildene avslørte rytteren – fikk sparken

Sergio Higuita fikk vist forskjellen på en proffsyklist og mosjonister da han tråkket til opp et fjell under Giro de Rigo i Colombia. Videoklippet av Sergio Higuita, som fyker forbi en haug av amatører opp fjellsiden, har gått viralt.

Men det er ikke alle som ble så imponert over det de fikk se av Sergio Higuita.

Bildene avslører at Sergio Higuita sykler på en Specialized-sykkel med fargene til Bora-hansgrohe, men colombianeren er under kontrakt ut året med EF Education-Nippo, som har Cannondale som sykkelsponsor.

Derfor har EF Education-Nippo valgt å terminere kontrakten til Sergio Higuita drøyt halvannen måned før den utløper og han begynner i Bora-hansgrohe.

A diferença dos WORLDTOUR para os demais ciclistas.@HiguitSergio e @danifmartinez96 pic.twitter.com/ADtDXSgQZf — País do Ciclismo (@DoCiclismo) November 7, 2021

Det bekrefter en talsperson fra laget til nettstedet Cyclingnews.

– Det mangler respekt for samarbeidspartnerne som støtter ham nå. På grunn av det har vi sendt ham oppsigelse av kontrakten. Vi håper at vi kan finne en minnelig løsning sammen med Sergio, sier talspersonen.

Talspersonen sier at ryttere på utgående kontrakt vanligvis får tillatelse til å sykle inn utstyret for sitt nye lag etter siste WorldTour-ritt for året, men da skal syklene være umerket. Det var ikke tilfellet for Sergio Higuita i Giro de Rigo.

Sergio Higuita signerte for EF i 2019. I løpet av sin første sesong vant han en etappe i Vuelta a España og ble nummer to i sammendraget i Tour of California. I 2020 kom han på tredjeplass sammenlagt i Paris-Nice.