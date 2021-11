Kraftpluggen Sørloth med skremmeskudd før VM-skjebnen skal avgjøres

Se Norge - Latvia lørdag fra kl.17.00 på TV 2 og Play!

Han er 194 centimeter høy.

Han blir beskrevet som et beist på banen.



Og han har vært kjent for å være en råsterk hodespiller.

Nå tror Alexander Sørloth at overgangen hans til spansk fotball og Real Sociedad kan bidra til at han tar ytterligere steg som fotballspiller.

– Selvfølgelig håper jeg at jeg kan utvikle meg videre der. Helst skal man jo ta nivået i en ny klubb, og så skal man gjerne tilegne seg litt av den fotballen som spilles der. Selv er jeg best når fotballen spilles langs bakken, og det er det jo det mye av i Spania, sier Alexander Sørloth.



25-åringen tror nemlig at hans fysikk kombinert med spansk fotball kan ende opp i en perfekt match.

– Jeg har alltid tenkt at spansk fotball ville passe meg fint. I Spania er det mange små, tekniske spillere. Det gjør at fysikken min blir enda mer markant. Det bryter opp at jeg er såpass høy og tung, sier Sørloth.

Samtidig har Sørloth de siste årene vist at han kan mer enn å være en kraftplugg i boksen.



– Tror du folk har hatt et inntrykk av at du er en kriger – og nærmest kun det?

– Jeg tror det var mer slik før. Nå tror jeg de fleste har sett meg spille og har sett at jeg har utviklet meg. Før var jeg ikke så veldig rask, jeg var mer stor og tung da. Så handler det jo litt om måten man blir brukt på. I det siste har jeg spilt for klubber som spiller bra fotball langs bakken, sier Sørloth.

Han skrev i sommer under på en ett års lang utlånsavtale med Real Sociedad. Spanjolene har dessuten opsjon på å kjøpe trønderen fra RB Leipzig.

Føler seg i toppform

Nå håper Sørloth at kombinasjonen av trøndersk muskelmasse og spansk delikatesse skal bidra til å sende Norge til VM.

For selv om trønderen sto over forrige landslagssamling med skade, så bør hans tro på seg selv i alle fall være nok til å sende et lite skremmeskudd i retning Latvia som Norge møter lørdag.

– Det har gått bra i det siste. Jeg har kommet bra i gang etter hamstringskaden, og kjenner egentlig ingenting til den lenger. Så har jeg fått spille mer og mer i det siste, og både scoret noen mål og hatt noen målgivende. Så jeg vil si at jeg kommer til denne samlingen i veldig bra form, sier Sørloth og svarer bekreftende på at han nå føler seg i toppform.

Siden Sørloth kom tilbake fra skade, har det blitt tre kamper fra start og fire kamper som innbytter.

Landslagssjef Ståle Solbakken har likt utviklingen til spissen.

– Det jeg ser er at Alex har fått tilbake sprintkapasiteten. Han kan løpe mye og er initiativrik. Han har ikke lykkes med alt han har gjort med ball, men han har fått bedre rytme. Det kan du egentlig si om Joshua King også. Jeg tror målene han scoret mot Everton gjorde godt mentalt. Så ser han sterkere ut ellers også, sier Solbakken.

Han vil, naturlig nok, ikke avsløre for mye om hvem han tenker å bruke på topp mot Latvia og Nederland.

– Men det er klart det er viktig at både Alex og Josh er tilgjengelig nå som Erling (Braut Haaland) ikke kunne være med denne gangen heller. Så avhenger det jo litt av hvilket system vi spiller, i tillegg til at vi var ganske fornøyde med de som spilte sist. Men vi har i alle fall en bedre konkurransesituasjon denne gang, sier Solbakken.

Blir gjerne Norges redningsmann

Selv er i alle fall Alexander Sørloth mer enn klar for å bli Norges redningsmann.

– Jeg håper jo selvfølgelig på det, sier han.

Samtidig påpeker han at det uansett er laget som helhet som må fungere om Latvia og Nederland skal slås den kommende uka. Det er den enkle, men likefullt så vanskelige, oppskriften for å kvalifisere seg til VM.

– Jeg synes vi har et jevnt og godt lag, der mange kan bidra. Så redningsmann... dette er ikke noe en mann skal gjøre alene, vi trenger alle elleve. Men du så jo på sist samling hvor bra dette laget kan være, sier Sørloth.

Selv har han utvilsomt vært en av Norges beste spillere siden Ståle Solbakken tok over som norsk landslagssjef. Tre mål er det blitt på sju kamper under Solbakken.

– Jeg liker veldig godt hans tankegang. Han er offensiv i hodet og krever hundre prosent innsats. Jeg føler at vi har fått en god kjemi, så har jo selvsagt laget blitt bedre og bedre. Det gagner alle, sier Sørloth.

Han håper naturligvis at han får tillit som Norges spydspiss det kommende kampene. Det er i såfall et ansvar og en tillit som Alexander Sørloth trives godt med i fraværet til Erling Braut Haaland.

– Jeg føler jeg tar ansvar uansett. Når du spiller i angrep, så skal du skape sjanser og score mål. Det presset lever jeg fint med, sier han.