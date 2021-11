Rettspsykiater mente mannen var blitt bedre – dette sier hun i dag

Den kjente rettspsykiateren Randi Rosenqvist vurderte for ett år siden mannen som tirsdag ble skutt av politiet, og mente da han var blitt bedre. På permisjon fra tvunget psykisk helsevern i dag ble han drept og siktet for drapsforsøk.

– Da jeg så han sist i desember, fungerte han greit, sier Randi Rosenqvist.

Den kjente rettspsykiateren, Rosenqvist, vurderte mannens tilregnelighet under rettsaken mot han i desember 2020.

Hun syntes det er trist at mannen nå er død.

- Var usedvanlig dårlig

I rettsaken i Oslo tingrett ble mannen dømt til tvunget psykisk helsevern for å ha forsøkt å drepe Lehnnon Austria Dominguez med kniv ved Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo i 2019.

– Hvordan var mannens tilstand på den tiden?

– Han var usedvanlig dårlig, han hadde gått rundt og vært paranoid i 6-8 uker og blitt mer og mer urolig, og til slutt handlet han usammenhengende, sier Rosenqvist.

Rosenqvist mente at han oppfylte kriteriene for schizofreni.

I tiden etterpå forteller Rosenqvist at mannen ble behandlet i psykiatrien med antipsykotisk medikasjon i to måneders tid før han etter hvert ble bedre, tilbakeført fra fengselet, og kom til hektende.

Dette redegjorde hun for i tingretten i fjor.

Beklaget seg

Mannen Rosenqvist møter i retten er i en annen tilstand enn han var i 2019.

– Da jeg undersøkte han for halvannet år siden var han kommet seg ganske bra etter den alvorlig psykotiske episoden. Han fungerte greit, sier hun.

– Hva tenkte han selv om egen sykdom og tidligere handlinger?

TIDLIGERE VURDERING: Psykiater Randi Rosenqvist intervjues om knivmannen på Bislett som hun tidligere har vurdert. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg fikk inntrykk av at han var veldig lei seg for det som hadde hendt. Han var syk og beklaget sterkt for det, sier hun.

Men selv om han var stabilisert, slik Rosenqvist beskriver han, mente hun at det kunne oppstå situasjoner som ville utlyse en ny psykose.

– Det var grunnen til at han fikk dom til tvunget psykisk helsevern, for å få behandling i håp om at han ikke ville bli dårligere på nytt.

– Hva tenker du om den vurderingen i dag?

– I fjor mente jeg at han var kommet seg betraktelig. Så lenge han fulgte den linjen han var i. Jeg vet ikke hva som har skjedd etter det.

- Tvungen psykisk helsevern er ingen straff

Da mannen tirsdag morgen truet og angrep folk med kniv på Bislett i Oslo, var han på kortvarig permisjon fra tvungen psykisk helsevern.

– Hvordan kan det ha seg?

– Hvordan de har lagt opp løpet hans vet ikke jeg, men jeg ser jo at sånn som helsevesenet fungerer i dag kan man bli raskt skrevet ut. Jeg kan godt forstå at en som er på bedringens vei ikke er under konstant overvåkning ett år etterpå, sier Rosenqvist.

Hun begrunner det med at dommen til tvungen psykisk helsevern er ingen straff, og at sykehusene selv velger hvordan de gjennomfører pasientens oppfølging basert på deres tilstand.

– I dette tilfellet hadde pasienten kommet seg ganske bra, sier hun.

– Fungerer dette systemet?

– Systemet fungerer. Nå er det fryktelig mange som er dømt til tvungen psykisk helsevern og disse pasientene får definitivt bedre oppfølging enn psykotiske pasienter som ikke er dømt - det er derfor ytterst sjeldent at det skjer alvorlige voldshandlinger fra de som er dømt.

På spørsmål om mannens dødsfall sier Rosenqvist at hun syntes det er trist.

– Han var på mange måter gode ressurser, men hadde hatt et veldig vanskelig liv. Jeg tror han var syk lenger enn det som var oppdaget.