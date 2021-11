Vil ta Josimar-trusselen til FIFA

Norges Fotballforbund reagerer på det de mener er et angrep på pressefriheten.

Josimar og ledelsen i Fotballforbundet (NFF) har ikke alltid vært bestevenner.

Men etter at fotballmagasinet ble truet med søksmål av VM 2022, tar generalsekretæren bladet fra munnen.

– Jeg kan ikke se at Josimar har gjort noe galt her. Jeg har lest saken, og det er en god kritisk journalistisk sak mot Qatar. I mine øyne er det ikke noe kritikkverdig her, sier Bjerketvedt til TV 2.

Han lover at NFF vil ta affære så fort de kan gjennom sine kanaler.

– I første omgang vil vi reise noen kritiske spørsmål overfor FIFA. VM-komiteen har lagt lista høyt, og blant annet garantert full pressefrihet. At de kommer med en slik trussel står i grell kontrast til det. Så det er et naturlig steg for oss å ta saken videre.

– Boikott kan komme opp på nytt

Bjerketvedt er opptatt av å presisere at selv om forbundet har vært i mot en boikott, så er de stort sett på linje med de fremste Qatar-kritikerne.

De er enige i sak, men uenige om virkemidler.

Derfor tror han saker som denne vil bidra til å holde liv i debatten framover.

– Det er ikke unaturlig at debatten lever videre. Det ønsker også vi å bidra med gjennom å publisere ting gjennom 26 punktene vi har sagt vi skal følge opp.

– Men kan dette bidra til at boikott-spørsmålet igjen kommer på agendaen hvis Norge kvalifiserer seg til VM?

– Ja, det kan det selvsagt. Alle som har stemmerett på fotballtinget kan fremme forslag. Det ligger i fotballdemokratiets natur. Derfor kan boikott-spørsmålet selvsagt komme på nytt ved neste ting, sier Bjerketvedt.

– Sår tvil om sannhetsgehalten

Han er likevel overrasket over at VM-komiteen i Qatar går til det skrittet å true et norsk fotballmagasin juridisk.

– Denne Josimar-saken utløser jo tvil om sannhetsgehalten i de reformene de har kommet med, sier han og utdyper

– Det er jo en rekke reformer som står på agendaen. Menneskerettigheter, pressefrihet, kvinners rettigheter. Denne trusselen fra VM-komiteen mot Josimar viser jo de kulturelle utfordringene vi har når vi jobber opp mot dem, mener Bjerketvedt.

– Det er ikke bra for troverdigheten i de prosessene at noe sånt oppstår.

Også Tom Høgli som satt i Qatar-utvalget er glad for at NFF tar opp saken. Han er på linje med Bjerketvedt, og mener Josimar har gjort en god jobb med å lage kritisk journalistikk rundt VM 2022.

– For meg er dette nok et bevis på at Qatar aldri burde hatt VM, sier Høgli til TV 2.

Selv om han stemte mot en boikott, så er han glad for at saken holdes levende.

– Selv om man fikk et gyldig demokratisk vedtak på at man ikke skal boikotte VM i 2022, så kommer debatten til å leve videre fram til mesterskapet. Og det er bra.

– Vi trenger en opptur. Vi trenger å se noen resultater som viser at ting forandres der nede, sier Høgli.

Men Pål Bjerketvedt skulle gjerne vært foruten denne trusselen fra VM-komiteeen mot Josimar.

– Ja, jeg skulle ønske at de var kommet så langt der nede at dette ikke hadde skjedd.