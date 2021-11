Da Jessica (24) så videoen hun hadde filmet, forstod hun hvor redd hun var

Tirsdag morgen ble en mann i 30-årene skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo. Mannen truet først forbipasserende med kniv, før han angrep en politibetjent og ble skutt.

Jessica Szymanska (24) hørte de første skrikene fra en kvinne mens hun var på soverommet i leiligheten.

– Da skjønte jeg at noe kanskje var galt. Det første jeg gjorde var å se ut av soveromsvinduet, men der så jeg ingenting, forteller Szymanska.

De intense skrikene gjorde at hun mistenkte at noe ikke stemte. Borte ved stuevinduet tok hun opp mobilen for å filme.

– Rett utenfor vinduet så jeg en mann som kun hadde på seg jeans, uten sko og t-skjorte. Han stod og veivet med en kniv. Da var det ganske synlig at det var et eller annet som var galt.

Jessica Szymanska (24) ble vitne til Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hører hvor redd jeg var

Når Szymanska tenker tilbake på det som skjedde, synes hun det skumleste var å høre skrikene. I videoen hun filmet kan man imidlertid høre at frykten var stor under selve hendelsen også.

– Når jeg har hørt på videoen i ettertid, hører jeg hvor sinnssykt redd og stresset jeg ble. Noe jeg kanskje ikke helt forstod da det skjedde.

Se videoen Jessica Szymanska filmet i videovinduet øverst.

Da Szymanska så mannen etter å ha hørt skrikene, skjønte hun at han trolig hadde truet noen.

– Kniven var ganske stor. Han veivet rundt med den, og så kom det en politibil kjørende. Da løp mannen bortover langs veien, mens politiet prøvde å stoppe ham med bilen, sier 24-åringen, og fortsetter:

– Han ble påkjørt to ganger. Det var nesten som om han var udødelig. Det var ikke sånn at han falt om, det virket som han var til stede hele tiden. Jeg regner med at adrenalinet hadde noe med det å gjøre.

– Gjør meg redd

Szymanska forteller at mannen ikke forsøkte å stikke av fra politiet, men heller virket å være ute etter en kamp. Etter hvert åpnet mannen døren på politibilen.

– Han begynte å gå løs på politibetjenten som satt i bilen. Det var ganske intenst.

Jo mer hun tenker over det som skjedde, jo vanskeligere blir det å tro at dette faktisk utspilte seg like utenfor stuevinduet hennes.

– Det skjedde på en tid jeg pleier å dra til skolen, så det er skummelt å tenke på. Man føler seg egentlig veldig trygg, og med tanke på at dette på en tid man skal på jobb eller skole – det er da man minst forventer det.

Hun beskriver nabolaget som rolig og hyggelig, og sier hun ikke har følt seg redd for å gå alene.

– Det at noe slikt kan skje hvor som helst, og at det har begynt å skje mer skumle hendelser i Norge, gjør meg litt redd.

Her stod Jessica Szymanska og filmet det som utspilte seg i Thereses gate. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Føltes ikke ekte

Szymanska forteller at hun ikke hadde sett mannen tidligere, men at hun har lest mye om ham i mediene i etterkant av hendelsen.

– Hva tenker du om at han har gjort dette før?

– Det er litt ekkelt å tenke på. Men man vet jo aldri. Det at noe slikt bare skjer en tilfeldig morgen, gjør det enda skumlere.

Hun mener handlingen ikke virket planlagt, men at mannen fremstod som «ute av det».

– Det virket som han hadde mistet kontrollen over seg selv. Men det vet jeg jo ikke.

24-åringen ble satt ut av hendelsen.

– Det er slikt man bare ser på film. Det å se noe sånt i virkeligheten var litt av en opplevelse. Det føltes nesten ikke ekte.