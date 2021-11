Polens statsminister: Putin står bak migrantkrisen på grensen

Saken oppdateres.

Ordkrigen mellom Polen og Hviterussland ble tirsdag ettermiddag trappet opp.

Mandag kveld sa Polen at de hindret hundrevis av mennesker i å storme grensen. Regjeringen i Polen advarte mandag om at fremtidige forsøk på å ta seg over grensa, kan bli av «væpnet natur».

Hviterussiske soldater (til venstre) holder vakt mens migranter samles ved grensen nær Grodno tirsdag. Foto: Leonid Shcheglov/BelTA/NTB

Flere tusen migranter og flyktninger befinner seg i grenseområdet, og det er satt opp teltleir ved den polsk-hviterussiske grensen.

Tirsdag kommer Polens statsminister Mateusz Morawiecki med harde anklager mot Russlands president Vladimir Putin, og hevder at det er Putin som står bak migrantkrisen, melder nyhetsbyrået AFP.

– Dette er første gang på 30 år at grensesikkerheten vår er blitt så brutalt angrepet, sier statsministeren.

Migrantene som forsøker å ta seg inn i landet fra Hviterussland, truer hele EUs sikkerhet, sier Morawiecki.

Litauens grenseområde mot Hviterussland blir onsdag et område der det hersker unntakstilstand, opplyste litauiske myndigheter tirsdag.

EU anklager Lukasjenko-regimet for «gangster-metoder», melder Reuters.

Den russiske presidenten og hans hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko diskuterte tirsdag migrantkrisen.

De to lederne har utvekslet synspunkt på situasjonen, ifølge en uttalelse fra Moskva.

De to presidentene diskuterte blant annet «den harde behandlingen fra polsk side rettet mot fredelige folk». De er spesielt bekymret for utplassering av polske militære styrker langs grensen, ifølge en hviterussisk uttalelse.

– Migrantstrømmen har pågått siden i sommer, og vi har sett en kraftig forverring i løpet av de siste dagene. Dette er noe Lukasjenko-regimet har lagt aktivt til rette for, sier Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Hardt ut mot Hviterussland

Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, skriver Huitfeldt i en epost til NTB.

Hun legger til at vi står overfor «en bekymringsfull og uoversiktlig humanitær situasjon ved den polsk-hviterussiske grensen».

– Utnyttelsen av migranter viser dette regimets sanne ansikt. Vi står i full solidaritet med Polen, Litauen og EU i deres forsøk på å håndtere krisen som hviterussiske myndigheter har skapt ved EUs yttergrenser, skriver hun videre.

Utenriksministeren understreker at Norge sammen med nære partnere vil opprettholde presset mot Lukasjenko-regimet «for dets grove menneskerettighetsbrudd og aggressive opptreden overfor naboland».

NATO mener Hviterussland bruker migrantene som en brikke i et spill for å legge press på EU, og sier at landets handlinger er uakseptable. Bekymringen for situasjonen for flyktningene på grensen øker, spesielt nå som vinteren nærmer seg.

EU har bedt 13 land gjøre en ekstra innsats for å forhindre at deres borgere drar til Hviterussland i et forsøk på å komme videre inn i Europa.

Dette er en del av EUs innsats for å løse problemet med migrantstrømmen som kommer fra Hviterussland, opplyser en talsmann for EU-kommisjonen tirsdag.

Kongo, Egypt, Irak og Tyrkia er blant landene EU har kontaktet.