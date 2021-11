Rykket opp - mangler bane!

Ellevill jubel sist helg da den tradisjonsrike Oslo-klubben sikret opprykket med 12-0 over Rosenborgs andrelag.

Litt mindre oppløftende var resultatet av banetesten som skjedde for et par uker siden: For fjerde gang innfridde ikke banen kravene som stilles for spill på dette nivået. I år har Skeid hatt dispensasjon for å spille kamper der.

Det er Oslo kommune som eier Skeids bane på Nordre Åsen.

– Vi rykket opp, men har ikke bane, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Han frykter at Skeid, som sist de var oppe i OBOS-ligaen, må leie bane for å spille hjemmekampene sine.

– Ingen lykkelig løsning for klubben, sier han.

Spillerne kan snuble!

– Her var det en skikkelig flott ramme om kampen da vi rykket opp, vel 800 tilskuere og stor stemning, forklarer Holmeide Strand når han viser TV 2 rundt på Norde Åsen.

– Grunnarbeidet har vært for dårlig, det har vært forsøk på utbedring. Men banen har bare blitt dårligere. Ballen ruller for langt i forhold og spillerne kan snuble i skjøter av kunstgresset.

– Snuble?

– Ja, det blir høydeforskjeller.

– Hva tror du kommer til å skje?

Skeid får ikke lov å spille på fotballbanen, kunstgress-dekket ikke er i forsvarlig stand. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Noe må iallfall skje, Skeid har nå vært skadelidende i tre år, jeg håper nå kommunen og politikerne tar grep og sørger for nytt banedekke, sier Skeids daglige leder.

Ikke nytt kunstgress til seriestart

Men hos Bymiljøetaten er det ingen umiddelbare planer om nytt kunstgress-dekke på Skeids bane.

– Det er ikke avklart hva som kommer til å skje med banen. En løsning, som vi tror er mulig å få til, er å utbedre nåværende kunstgress-dekke slik at det blir godkjent. Nytt kunstgress til seriestart er uaktuelt, fordi dette arbeidet kan ikke utføres om vinteren. Skal det bli nytt dekke må det legges i løpet av sesongen, forklarer Leif Jørgen Bjerk hos Bymiljøetaten.

– Denne banen kan aldri repareres og bli fullgod igjen, er kommentaren fra Holmeide Strand.