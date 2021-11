For ett år siden startet langrennssesongen som et eventyr for Mikael Gunnulfsen da han «parkerte» alle landslagsløperne på Beitostølen.

Han vant 15 kilometer klassisk, nesten halvminuttet foran beste landslagsløper, Johannes Høsflot Klæbo! Så overlegen var han at han ble tatt ut på verdenscuplaget til Ruka, noe som vanligvis er forbeholdt landslagsløpere.

Trener Eirik Myhr Nossum så i Gunnulfsen en mulig joker på femmila i VM.

Verre enn beinbrudd

Men turen til Ruka i Finland stoppet på Gardermoen. På vei til flyplassen følte han seg uvel, han måtte erkjenne at han var syk og gjøre vendereis.

– Jeg var knust og felte mange tårer, forklarer Gunnulfsen.

Skiløper Mikael Gunnulfsen har trent hardt for å komme tilbake etter beinbruddet i fjorårssesongen. Foto: Skjermdump

Kort tid etter var VM-drømmen over: Gunnulfsen brakk leggbeinet. I stor fart kolliderte han under trening på ski med en annen løper. Sesongen sluttet før den hadde kommet skikkelig i gang.

– Hva var det verste øyeblikket i all motgangen?

– Tro det eller ei: så definitivt at jeg ikke fikk gå i Ruka. Jeg hadde pakket bagen og satt fysisk i bil med kurs for flyplassen. Alt var så klart, det sto sikkert allerede navnet mitt på døra der vi skulle bo i Ruka. Så ble plutselig alt revet fra meg. Det er bare å innrømme: Jeg sliter fortsatt med å komme over den knekken.

Det har blitt mange hverdager med alternativ trening for å bygge seg opp igjen for telemarkingen.

– 365 hverdager i året! sier han, og legger til at litt galgenhumor må til for å overleve i hverdagen.

– Jeg begynte på bunn. Og jeg har måttet være utrolig tålmodig, det har faktisk vært mer krevende enn jeg hadde trodd.

– Hva slags trening har du drevet med?

– Jeg kan beskrive alle detaljer i tapeten på veggen i leiligheten. Jeg har trent og trent på stakemaskinen og stirret så mye inn i den veggen at du aner ikke. Det har vært timer etter timer for å vedlikeholde formen. Steg to handlet om å bygge opp igjen musklene i det ødelagte beinet. Det så jo ut som et afrikansk løpebein i forhold til det andre.

Mikael Gunnulfsen går for Team Telemark. Vi møter fjorårets Beito-vinner på rulleskiøkt sammen med laget i Bø.

– Det er slike økter som dette her som har vært verst, men nå føler jeg at beinet er klart for Beito.

Beito. Ruka. OL?

– Sist sesong kunne det blitt VM, i vinter er det OL i Bejing, hva tenker du?

– Beito! Jeg tror utfallet der legger malen for hva som blir viktig i resten av sesongen for meg. Jeg har ikke snudd døgnet ennå, men tenker selvfølgelig på OL, jeg gjør jo det. Men, da må jeg gå fort på Beitostølen. Så det er definitivt Beitostølen som gjelder for meg nå.

–Det er en plass ledig på laget til verdenscupåpningen i Ruka, må du vinne for å få den?

Skiløper Mikael Gunnulfsen går for Team Telemark. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ikke nødvendigvis. Hvis bare Emil (Iversen) og Johannes (Høsflot Klæbo) er foran meg så er jeg vel iallfall på blokka til Eirik Myhr Nossum som tar ut laget.

– Jeg er vanskelig å ta ut til OL

– Hvor vrient er det for deg, som er en spesialist i klassisk stil, å komme med på OL-laget?

– Det er komplisert, jeg går jo «all in» for 15 kilometer klassisk og kan med det også være aktuell for en stafettetappe. Men, per definisjon er jeg en vanskelig løper å ta ut til et OL fordi jeg kun kan gå en distanse. Så jeg må mest sannsynlig være Norges klareste gullkandidat på 15 kilometer klassisk, og det er ikke bare bare når du har Johannes Høsflot Klæbo fra samme nasjon, avslutter Mikael Gunnulfsen.

