– Han var et stort skuespillertalent

33-åringen som ble skutt og drept av politiet på Bislett tirsdag, beskrives av venner som et stort skuespillertalent. De minnes et varmt menneske, samtidig som de ikke forstår hvorfor han fikk bevege seg i det fri.

Mannen som ble skutt og drept av politiet i Oslo tirsdag morgen, var underlagt psykisk helsevern og ute på en kortvarig permisjon.

I desember i fjor ble han dømt til tvungent psykisk helsevern etter et drapsforsøk på Grünerløkka i 2019. Nå er den avdøde 33-åringen på nytt siktet - denne gangen for fire drapsforsøk.

Politiets hovedhypotese er at han var psykisk syk også denne gangen.

– Det var absolutt ikke noe vondt i den fyren. Han trengte hjelp og var ensom, sier en barndomsvenn, som ikke ønsker å stille opp med navn.

De to ble kjent da 33-åringen flyttet til Drammen som asylsøker for mange år siden.

Besøk i fengsel

Barndomsvennen husker ikke nøyaktig når det var, men vet at kameraten var under ti år gammel da de møttes første gangen.

– Han trengte hjelp. Han har ikke hatt noen foreldre og ingen rollemodeller.

Roar, som hadde en uformell omsorgsrolle for 33-åringen, sier at han kom i kontakt med knivmannen i 2004.

– Han hadde ingen i Drammen, og kom fra flyktningmottak. Vi tok litt vare på ham, men klarte ikke å passe på ham 24 timer i døgnet, så han glapp litt ut av oss. Etter at han kom til Oslo, har ikke jeg hatt mye kontakt med ham, sier Roar, og legger til at hans sønner besøkte ham både på behandlingsinstitusjon og i fengsel.

Det skal ifølge Roar ha vært knivmannens tante som tok ham med seg fra Tsjetsjenia, mot hans vilje. Faren og broren ble drept av tsjetsjenske myndigheter. Dette skal ha preget ham, forteller Roar.

33-åringen var russisk statsborger, og født i Groznyj i Tsjetsjenia.

– Han var en ekstremt sosial og omgjengelig gutt. Blid og hjelpsom. Han vasket gulv, vinduer, biler og båter, og ville aldri ha noe betalt, sier han.

Roar fikk beskjed av sin eldste sønn om hva som hadde skjedd. Han var ikke overrasket.

– Det var egentlig som ventet, men han fikk heldigvis ikke gjort noe. I Kongsberg gikk det mye verre, sier Roar.

– Veldig talentfull

Etter hvert flyttet den nå avdøde 33-åringen fra Drammen til Oslo. De siste årene har derfor kontakten med barndomsvennen fra Drammen avtatt.

– Han gjorde jo suksess der som skuespiller, og var veldig talentfull.

I den samme perioden som mannen begynte å bemerke seg som et stort skuespillertalent tok han høyere utdannelse ved en skole i Oslo.

Han fikk imidlertid aldri fullført utdanningsløpet.

«Utdannelsen ble avbrutt på grunn av vansker i forbindelse med adferd som skolen ikke kunne akseptere», heter det i dommen som mannen fikk i Oslo tingrett i desember i fjor, der han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg fikk med meg gjennom felles bekjente at han havnet i filmbransjen og det miljøet der, sier barndomsvennen.

TV 2 har vært i kontakt med flere personer som kjente til 33-åringen i denne tidsperioden. De ønsker ikke å stille til intervju.

Den avdøde 33-åringen har hatt mindre roller i flere stjernespekkede innspillinger. Han har også spilt sammen med skuespillere som i dag anses å være blant Norges fremste.

– Det ble nok en del festing og sånn. Jeg tror det ble veldig overveldende for ham. Det er nok ikke alltid like lett når du kommer fra fattige kår.

– Hvordan kunne dette skje?

En som kjente den tidligere skuespilleren godt, er Ahmed Yildrim. I fem år var han boksetrener for 33-åringen. De to ble kjent i 2010.

– Da skjønte jeg at han hadde det litt vanskelig. Han var sjenert og hadde vanskelig for å snakke om det, sier Yildrim.

Boksetreneren har ikke sett mannen de siste fem årene, og ble derfor sjokkert da han fikk høre nyhetene om hva som hadde skjedd.

– Det er helt forferdelig. Det er sånn at man ikke tror på det.

I likhet med barndomsvennen fra Drammen, beskriver Yildrim et varmt menneske. Han sliter med å kjenne igjen den unge mannen i handlingene hans.

– Han var en veldig smilende, blid gutt. Alltid høflig. Han er en gullgutt, sier boksetreneren.

– Så hvordan kunne dette skje?

– Ja, hvordan kunne det skje. Det er et godt spørsmål, sier Yildrim.

Roar, som kjenner mannen fra tiden i Drammen, beskriver 33-åringen som et brytetalent.

«Kom seg aldri på bena»

Rettspsykiaterne som vurderte mannens helsetilstand i forbindelse med den forrige dommen, skrev i sin sakkyndige rapport at det virker som han fikk en «alvorlig funksjonssvikt» i forbindelse med at han sluttet på skolen.

Etter at skolegangen ble avsluttet, klarte han ifølge de sakkyndige aldri «å komme seg på bena igjen, til tross for at skolen har fremstått støttende og han har oppsøkt profesjonell hjelp».

«Han har også på et vis blitt oppfattet som ressurssterk, noe som kan ha medført at han er blitt oppfattet «friskere» enn han egentlig har vært», står det i dommen fra 2019.

– Et rop om hjelp

Barndomsvennen fra Drammen er helt overbevist om at 33-åringen ikke skjønte hva han gjorde da han truet flere personer med kniv på Bislett tirsdag morgen.

– Han var egentlig en veldig fin gutt. Han gjorde ikke dette for å skade noen. Det er et forsøk på å få hjelp på en eller annen måte.

Politiinspektør Grete Lien Metlid bekreftet på politiets pressekonferanse tirsdag ettermiddag at mannen var under psykisk helsevern, og at han ble sluppet ut på en kortsiktig permisjon mandag denne uken.

Det overrasker barndomsvennen.

– Det kom som en bombe for meg da jeg fikk telefon om dette i dag tidlig. Jeg forstår ikke hvorfor han var ute på gata nå.