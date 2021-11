Papegøye stanset togtrafikken på Oslo S

Det var stans i togtrafikken på Oslo S etter at en papegøye forvillet seg inn i et teknisk anlegg på Bryn.

Midt i rushtiden tirsdag ettermiddag opplyste Vy at Oslo S var stengt for togtrafikk på grunn av et dyr som hadde forvillet seg ned i sporet.

Det viste seg etter hvert at det ikke var dette som hadde skjedd.

– Vi har fått beskjed fra vår driftssentral om at Bane Nor stengte togtrafikken på Oslo S på grunn av en papegøye i et teknisk anlegg på Bryn, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til TV 2.

Klokken 16.33 kunne Vy opplyse om at togtrafikken på Oslo var i gang igjen.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver Vy.

Pressevakt Stine Strachan i Bane Nor forteller at strømmen ble kuttet med en gang de ble oppmerksom på papegøyen, og at de raskt fikk kontroll over fuglen.

– Nå er det trygt for togene å kjøre, sier Strachan.