Nora (23) bodde sammen med Bislett-angriperen: Ble angrepet av ham i 2019

Nora Sepahyar Stavik bodde i kollektiv med mannen i 30-årene som ble drept av politiet tirsdag. For to år siden sprang mannen etter henne med kniv i deres felles leilighet.

Rundt halv åtte 4. juni 2019 våknet Nora Sepahyar Stavik av at brannalarmen gikk i leiligheten hun bodde i på Grunerløkka i Oslo.

På kjøkkenet møter hun mannen som nå er skutt og drept av politiet etter knivangrep på Bislett tirsdag. Nora beskriver han som urolig der han stod på kjøkkenet for to år siden.

– Han ropte og gikk frem og tilbake. Han virket veldig stresset.

23-åringen forteller TV 2 at hun gikk bort til romkameraten for å spørre hva som skjer. Det hun ikke vet er at han har en kniv i hånda.

– I det jeg spør slutter han å gå frem og tilbake. Så tar han opp kniven som jeg ikke så og gjør huggebevelgelser mot meg.

– Jeg går forsiktig bakover og klarer til slutt å springe inn på rommet og låse døren bak meg.

Fra soverommet ringer hun den andre personen i kollektivet.

– Idet vi snakker ser jeg at han springer ut på gata med kniven, uten sko og i bar opverkropp.

Da bestemmer de to seg for å løpe ut av leiligheten og i motsatt retning av mannen.

Mannen flyttet seg nedover Grunerløkka hvor han truet en rekke mennesker og knivstakk en mann i 40-årene.

– Imøtekommende

Nora forteller TV 2 at hun ikke opplevde at det var noe rart ved mannen.

– Han var imøtekommende. Sa hei når vi møttes i fellesområdene. Virket ellers ganske grei.

Hun husker imidlertid at mannen var annerledes kvelden før hendelsen.

– Da var han veldig skvetten, bare han så meg på badet så skvatt han.

Flashback

Det er krevende for Nora at en så lik hendelse har skjedd på Bislett tirsdag. Hun sier at hun har opplevd flashback gjennom dagen.

– De kommer tilbake de følelsene man hadde da.

– Hvilke følelser er det?

– Man blir redd. Det er utrolig skummelt det som har skjedd. Man klarer nesten ikke å sette ord på det.