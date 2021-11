Ladbare Kuga er en stor sukess for Ford. Den er Europas mest solgte ladbare hybrid uavhengig av segment i første halvår i 2021.

I Norge er det så langt i år solgt 1.269 Kuga ladbar hybrid, og med det er Kuga så langt den mest solgte ladbare hybriden med forhjulstrekk. Nærmere ni av ti solgte Kuga i Norge er den ladbare varianten

Nå får bilen en viktig nyhet. Helelektrisk rekkevidde, målt etter WLTP-målemetoden, øker nemlig fra 56 til 64 kilometer ved kombinert kjøring, og fra 64 km til 88 kilometer ved bykjøring for 2022-modellen som ble satt i produksjon i starten av september.

Dette har blitt oppnådd gjennom optimaliseringer av drivverk og vektreduksjon.

225 hestekrefter

– Dette vil gjøre en allerede svært praktisk og populær ladbar hybrid enda mer attraktiv for flere kunder. Du kan utføre det aller meste av hverdagskjøringen på ren elektrisk drift. Samtidig får du en SUV som også har svært god plass, fleksible løsninger, det siste av førerassistanseteknologier og meget bra komfort, sier markedsdirektøren i Ford Motor Norge, Geir Haugaard.

Den ladbare hybriden har en drivlinje hvor en elektrisk motor sammen med en 2.5-liters bensinmotor leverer 225 hestekrefter. Blandet forbruk er offisielt 0,14 l/mil og CO2 utslippet er på 32 g/km. Som vanlig for ladbare hybrider, er dette tall som bør tas med en klype salt. Det avhenger av kjørestil og ikke minst hvor ofte man lader.

Kan bli kappløp for å kjøpe bil før nyttår

Ni av ti nye Ford Kuga i Norge er den ladbare hybridversjonen. Nå kan kjøperne glede seg over lengre elektrisk rekkevidde.

Kjøres mye på strøm

Ifølge anonymiserte data fra den faktiske bruken av Kuga ladbar hybrid i Europa i første halvår av 2021, har nesten halvparten (49 prosent) av kjørelengden skjedd helelektrisk.

Mer enn 2/3 av kjøreturene den har blitt brukt til er 50 kilometer eller kortere og kunne kjøres helelektrisk. Av mer enn 633.000 turer har mer enn 420.000 vært mulig å kjøre på ren elektrisitet. Gjennomsnittsturen var på 52 kilometer.

Batteriet på 14.4 kWt lades også opp når du kjører og det skjer blant annet ved at energi som normalt går tapt når du bremser, blir regenerert til batteriet.

Tesla-aksjen raste

Dagens Kuga er tredje generasjon av Fords familie-SUV.

Viktig for avgiftene

Forventet ladetid til 100 prosent fra en 230 volts kontakt er under 6 timer – eller ca 3,5 time med en ladeboks.

Lengre rekkevidde på Kuga er også svært gode nyheter ettersom alt tyder på at det blir strengere avgiftsregler for ladbare hybrider her til lands fra 1. januar 2022.

Opprinnelig lå Kuga an til en avgiftsøkning på 20.530 kroner. Nytt tall er ikke klart, men det er grunn til å forvente lavere økning enn dette nå.

...men ikke alle blir dyrere: Her er en av bilene som slipper unna

Video: Her er en spennende elbil-nyhet fra Ford