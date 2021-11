Ble knivstukket av samme mann i 2019: – Sjokkerende at han var løslatt

Lehnnon Austria Dominguez ble i 2019 stukket ni ganger med kniv av knivmannen, som ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

11. desember i 2020 ble knivmannen dømt i Oslo tingrett for å ha forsøkt å drepe Dominguez med kniv ved Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo.

Mannen i 30-årene var underlagt tvungent psykisk helsevern da han gikk til angrep tirsdag morgen på Bislett i Oslo. Han ble påkjørt av politiet idet han var i ferd med å knivstikke en kvinne i Thereses gate. Like etterpå gikk han til angrep på en politibetjent med kniv. Deretter ble han skutt og drept av politiet.

– Sjokkerende

– Det var sjokkerende å høre at han var løslatt. Jeg ble overrasket, sier Dominguez til TV 2.

Han forteller at det var en venn fra Marita-stiftelsen som tirsdag tok kontakt og opplyste om hva som hadde skjedd på Bislett. I juni 2019 var vennen til stede og grep inn da knivmannen angrep Dominguez på Ankerbrua. Ifølge rettsmedisinerne var knivskaden potensielt dødelig.

– Han sa at personen som skadet meg, er død. Min første reaksjon var: «Hvorfor er han løslatt?», sier Dominguez og viser til hva som kom frem under rettssaken.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at mannen hadde blitt forsøkt behandlet for rusmisbruk gjennom flere år innen spesialisthelsetjenesten. Men han hadde i liten grad møtt til polikliniske avtaler, til tross for at han stadig hadde uttrykt et behandlingsbehov.

– Da jeg var i retten, fant jeg ut om hans bakgrunn, og at han flere ganger hadde forsøkt å få hjelp, sier Dominguez til TV 2.

I samme sak ble mannen i 30-årene også dømt for å ha løpt mot fem personer med en kniv i hånda. Forut for hendelsen antente gjerningsmannen klær og annet brennbart materiale på rommet sitt.

I dommen ble det slått fast at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet.

I sin vurdering av mannen etter knivstikkingen på Ankerbrua skrev psykiater Randi Rosenqvist at det kunne være farlig dersom mannen fortsetter å ruse seg og faller ut av psykiatrisk behandling.

«Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå», skrev hun.

Ble kontaktet av helsevesenet

Lehnnon Austria Dominguez sier at han i september ble oppringt av norsk helsevesen, og fortalt at knivmannen som nær hadde drept ham i 2019, skulle overføres til en annen institusjon. Han ble oppringt fordi han sto oppført som fornærmet, etter knivstikkingen i 2019.

– Jeg spurte om han kom til å bli løslatt, men fikk «nei» til svar. Han skulle bare overføres til en annen institusjon. Så fikk jeg vite at han var ute, og prøvde å skade mennesker igjen. Nå er han død, sier Dominguez til TV 2.

Årsaken til at mannen tirsdag var ute blant folk i Oslo, kun elleve måneder etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk, var ifølge politiet at han var på en kortvarig permisjon.

Knivmannen har hatt registrert adresse i Thereses gate siden mars i år.

Politiets sikkerhetstjeneste ble varslet etter knivhendelsen på Bislett og bekrefter at de var kjent med gjerningsmannen fra før.

– Jeg kan si at personen har vært kjent for PST, men ikke utdype noe mer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.