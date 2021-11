Norsk stjerneskudd frykter «shitty show» foran millioner av TV-seere

Marie Ulven Ringheim (22), kjent under artistnavnet Girl in Red, skal opptre på MTV Europe Music Awards. Til God kveld Norge forteller hun hvordan det føles å ha kommet seg så langt, på så kort tid.

For seks år siden hadde «ingen» hørt om Horten-jenta, selv om hun lagde mye musikk. I 2018 slo hun gjennom med låten «I Wanna Be Your Girlfriend» og ble kåret til «Årets Uhørt». Nå skal hun opptre på samme scene som verdensstjerner,

– Du har gått fra å spille inn musikk på soverommet i Horten, til å selge musikk for millioner av kroner. Kan du fortelle om reisen?

– Det har vært en lang reise sånn sett, egentlig. Selv om den egentlig har vært forholdsvis kort – men lang. Det er en teit ting å si, sier hun lattermildt, og fortsetter:

– Jeg har laget musikk siden jeg var 14 år, og gjort mange rare greier for å komme meg hit jeg er nå. Men jeg har bare laget masse musikk, og laget musikk som betyr noe, og som jeg syns er fett. Det har bare plutselig skjedd. Jeg ble kastet ut i det i 2018, og så har jeg bare prøvd å gjøre det beste ut av det.

TURNERER I UTLANDET: Her er Girl in Red under Austin City Limits Music Festival i oktober 2021. Foto: Amy Harris

Ifølge årsregnskapet hennes i Brønnøysundsregisteret, hadde selskapet hennes inntekter på over 11,5 millioner og et årsresultat på over 5 millioner kroner i fjor. Suksessen er likevel ikke i nærheten av å gå til hodet på den unge kvinnen. Hun vil bare fortsette å lage «fete greier».

Se God kveld Norge-intervjuet med den ydmyke norske stjernen øverst i saken.

DELER SCENE: Ed Sheeran er kjent som en av verdens mest kjente popstjernen. Nå deler han scene med norske Girl in Red. Foto: Daniel Wagner/AP

Deler scene med Ed Sheeran

Ringheim er nominert til to priser i MTV Europe Music Awards. Den TV-sendte prisutdelingen forkortes ofte til EMAs, og skal i år sendes fra Budapest Sports Arena 14. november. Ifølge BBC kringkastes sangkonkurransen i 180 land, på MTVs TV-kanaler og Paramount+.

Hun skal også opptre på EMAs med sangen «Serotonin». Ringheim blir omringet av andre kjendiser som skal opptre før og etter henne, som Ed Sheeran, OneRepublic, Måneskin og Imagine Dragons.

– Vi har en kul produksjon rundt opptredenen min. For å være ærlig, vet jeg ikke helt hvordan det vil se ut i virkeligheten enda. Jeg har ikke sett produksjonen i virkeligheten. Jeg skal til Budapest på fredag, og forhåpentligvis blir det bra. Jeg krysser fingrene, jeg vil ikke «put on a shitty show».

IDOL: Sangeren Adele er et levende baladeikon. Girl in Red ønsker å jobbe sammen med henne. Foto: STELLA Pictures

Fremtidsmål

På Spotify alene har Girl in Red over elleve millioner månedlige lyttere. Nå avslører hun at det særlig er én artist hun har lyst til å samarbeide med i løpet av karrieren:

– Adele! Jeg tror faktisk at jeg har en «Someone Like You»-sang inni meg. Jeg har også en «Hello»-sang som jeg har lyst til å synge. Jeg tror det er en ballade jeg ikke har fått ut enda.

Ringheim forteller at hun aldri har hatt noen konkrete mål hun følger, og er derfor overrasket over at hun har kommet så langt i musikkarrieren i en alder av 22 år.

– Jeg har ingen store mål, annet enn å gjøre ting jeg syns er fett. Jeg vil gjøre ting som er kult, som folk vil være med på. Ting som ikke er dølt! Det er så mange dølle ting som blir laget hele tiden! Jeg kjeder meg ofte av ting som skjer, derfor vil jeg ikke bidra til det kjedsommelige.

Under pressetreffet blir hun utfordret til å svare på hvilke artister som lager «dølle ting», da sier hun at folk kan prøve å tenke seg frem til hvem hun mener, men at hun ikke ønsker å si at noen andres musikk er dårlig. Hun mener «kjedelig musikk» er et objektivt begrep.