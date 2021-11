Reagerer på skildring av Diana i den kommende sesongen av «The Crown»

Den femte sesongen av den populære TV-serien «The Crown» har premiere i november 2022.

I følge The Guardian skal den nyeste sesongen skildre årene frem til Dianas død i en bilulykke i Paris i 1997, inkludert det omstridte intervjuet med henne i 1995, som ble sendt på BBC-programmet Panorama.

BBC beklagde senere, for at de hadde begått alvorlige brudd på egne retningslinjer.

Les mer om skandaleintervjuet her.

Reagerte på skildringen

The Guardian skriver at den britiske filmskaperen Jemima Khan (47), som var nær venn med prinsesse Diana, hevder at hun ble hentet inn for å hjelpe serieskaper, Peter Morgan, med å skrive manuset til den femte sesongen av «The Crown».

Khan har aldri snakket offentlig om vennskapet med prinsesse Diana, og skal ha sagt dette til Sunday Times:

– Det var veldig viktig for meg at de siste årene av min venns liv ble skildret nøyaktig og med medfølelse, som ikke alltid har skjedd tidligere.

Videre hevder Khan at hun trakk seg fra å bidra, fordi historien ikke ble håndtert så respektfullt eller medfølende, som hun hadde håpet på.

– Vi jobbet sammen om disposisjonen og manuset fra september 2020 til februar 2021. Da avtalen vår ikke ble overholdt, og jeg innså at den spesielle historien ikke nødvendigvis ville bli fortalt så respektfullt eller medfølende som jeg hadde håpet, ba jeg om at alle bidragene mine fjernes fra serien, skal hun ha sagt.

– Aldri fått kontrakt som forfatter

I følge Sunday Times skal en talsperson for «The Crown» ha nektet for at Khan noen gang har blitt ansatt som forfatter.

– Jemima Khan har vært en venn, fan og en offentlig tilhenger av «The Crown» siden sesong én.

– Hun har vært en del av et bredt nettverk av velinformerte og varierte kilder, som har gitt omfattende bakgrunnsinformasjon til våre forfattere, og gitt kontekst for dramaet. Hun har aldri fått kontrakt som forfatter i serien, skal talspersonen ha sagt.

Det er den australske skuespilleren Elizabeth Debicki som skal spille Diana i den kommende sesongen av «The Crown». Hun er blant annet kjent fra filmer som The Great Gatsby, The Night Manager og Tenet.

Under årets Emmy-prisutdeling fikk «The Crown» syv priser, inkludert fire skuespillerpriser og priser for beste manus, regi og dramaserie.