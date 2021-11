Brennhete Solbakken har gitt agenten klar beskjed

Se Norge-Latvia på TV 2 og Play lørdag fra klokken 17.00!

Etter først å ha herjet på Aspmyra mot Roma, fulgte Ola Solbakken opp prestasjonen med et drømmemål i Italia i forrige uke. Totalt tre mål på to kamper mot José Mourinhos Roma satte i gang ryktebørsen.

Dette gir Solbakken gåsehud

Trønderen ble raskt linket til utenlandske klubber. Men ryktene er ikke noe landslagsdebutanten ønsker å fokusere på.

Han innrømmer at det er hyggelig med positiv omtale, men at fokuset hans alltid ligger på neste kamp.

– Jeg har hatt en dialog med agenten min om at slike ting trenger jeg ikke å høre noe om. Det er ikke der jeg har fokuset mitt, så jeg vet egentlig ingenting, sier Ola Solbakken.

– Han (agenten) er enig i at det ikke er vits for meg å vite noe om nå som det er tett med kamper og samling. Jeg må fokusere på kamper og prestasjoner, svarer 23-åringen på VGs spørsmål.

Ståle Solbakken tror det viktigste for navnebroren er at han får nok spilletid.

– Han er en spiller som kan spille i mange ligaer, men man skal være forsiktig med å gape over for mye. Han har ikke vært en dominant spiller på et lag over tid. For at han skal være sikker på at han skal utvikle seg videre, så bør han tenke nøye over at han får spilletid. Det får han i Bodø/Glimt, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen synes det var fortjent at Ola Solbakken ble belønnet med landslagsplass etter sine siste prestasjoner.

Her skriker Pogba i smerte

– Solbakken har kommet som et skudd. Både han og Thomas Lehne Olsen har fortjent en plass i denne troppen, sier Olsen.

Tror landslagssjefens valg vil løfte Eliteserien

Ståle Solbakken har tatt ut seks spillere fra Eliteserien til de kommende landskampene. Det tror Ola Solbakken vil kunne løfte norsk fotball.

– Det gir nok motivasjon til hele Eliteserien, og jeg tror det vil løfte opp det norske produktet når man ser det er mulig å komme på landslaget som Eliteserie-spiller, sier Ola Solbakken.

– Jeg tror det kan være med på løfte norsk fotball litt når man kan komme inn på landslaget, som mange tenker på når de drar fra Eliteserien, sier Ola Solbakken.

Også debutant Thomas Lehne Olsen (30) setter pris på at gode prestasjoner i hjemlig liga blir lagt merke til.

– Det er morsomt at han har fulgt med norsk fotball, og du ser at det er mulig å være med. Det er så klart muligheter om du jobber godt over tid, og det er ekstra morsomt å komme med når sjansen er der, sier Lehne Olsen.

MØTTE PRESSEN: Ola Solbakken og Thomas Lehne Olsen møtte tirsdag pressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Alt ligger til rette for gruppefinale mot Nederland neste tirsdag, men for at det i det hele tatt skal bli en finale, må Latvia slås førstkommende lørdag.

– Jeg tror det er mange som undervurderer Latvia, men det gjør ikke Ståle, sier Olsen.