Rustam Louis Foss (33) ble skutt og drept på Bislett

TV 2 publiserer navn og bilde i samråd med familien.

– De nærmeste har det helt forferdelig. De bærer på en tung sorg, sier bistandsadvokat Andrea Wisløff.

Hun representerer én etterlatt etter Rustam Louis Foss (33), som ble skutt og drept av politiet etter at han angrep en patrulje med kniv på Bislett tirsdag.

MANGE VENNER: En rekke personer har oppsøkt åstedet for å legge ned lys og blomster til minne om Rustam Louis Foss. Foto: Frode Sunde / TV 2

Foss ble født i Grozny, hovedstaden i Tsjetjenia, og er russisk statsborger.

Han har bodd i Norge i en årrekke, blant annet i Drammen og på flere adresser i Oslo.

Ifølge en tidligere dom kom 33-åringen inn på den prestisjetunge Teaterhøgskolen i 2013/2014. Blant annet spilte han i kortfilmen «Skyggene mot byen» sammen med blant andre Renate Reinsve.

Sjokk og sorg

33-åringen har også hatt mindre roller i «Tomme tønner 2» og i «Lilyhammer».

Tidligere skuespillerkolleger har kommentert dødsfallet.

– Vi i skuespillermiljøet er i sjokk og sorg, har Kyrre Hellum tidligere uttalt.

En regissør, som har ønsket å være anonym, uttaler følgende:

– Han var en dedikert og hardtarbeidende skuespiller som gav alt. Han hadde en helt unik sårbarhet og ærlighet i måten han spiller på, som svært få kan matche. Jeg tror dette handler mye om livserfaringen hans. Dessverre var denne livserfaringen også hans største fiende.

– Et stort talent

Han er av venner blitt beskrevet som et stort skuespillertalent og som en god venn.

– Det var absolutt ikke noe vondt i den fyren. Han trengte hjelp og var ensom, har en tidligere barndomsvenn sagt til TV 2.

En annen som har hatt mye å gjøre med 33-åringen, er Roar Foss. Tidligere i uken uttalte han følgende til TV 2:

– Han var en ekstremt sosial og omgjengelig gutt. Blid og hjelpsom. Han vasket gulv, vinduer, biler og båter, og ville aldri ha noe betalt.

Ble domfelt

Etter rundt to år på skolen ble imidlertid utdannelsen avbrutt. Det skal ha skyldtes adferdsvansker som skolen ikke kunne akseptere.

«Etter dette synes det som om han har hatt en alvorlig funksjonssvikt og ikke klart «å komme seg på bena igjen» til tross for at teaterhøyskolen har fremstått støttende og han har oppsøkt profesjonell hjelp», ifølge en dom fra desember i 2020.

Kunsthøgskolen ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at Foss var elev ved skolen.

Første gang han er domfelt, ifølge TV 2s opplysninger, var i 2015. Da ble han dømt for å ha sparket to politibetjenter. I 2018 ble han dømt for vold mot en annen mann.

I 2020 fikk han sin mest alvorlige dom for en hendelse som fant sted 4. juni i 2019. Da knivstakk han Lehnnon Austria Dominguez på Ankerbrua på Grünerløkka.

Etter hendelsen løp han etter flere personer mens han hadde kniven i hånda.

Viste anger

Politiet skjøt Foss med elektrosjokkvåpen for å få kontroll på ham.

I retten kom det frem at 33-åringen viste anger.

«Tiltalte framstår også oppriktig i sitt ønske om å motta både terapi og medisiner for sin psykiske sykdom. Etter rettens syn er et oppriktig ønske om behandling likevel ikke tilstrekkelig for å avverge faren for at denne behandlingen senere brytes, dersom dette er en vurdering som skal overlates til tiltalte selv»

Fordi han ifølge de sakkyndige var psykotisk på gjerningstidspunktet, ble Foss dømt til tvungen psykisk helsevern, altså ti måneder før hendelsene på Bislett tirsdag morgen.

Uklare omstendigheter

33-åringen var fremdeles underlagt tvang da han ifølge flere vitner forsøkte å angripe en kvinne med kniv i Thereses gate på Bislett, kun noen få hundre meter fra sin egen bolig.

TV 2 er kjent med at han har hatt flere permisjoner underveis i dommen på tvungen psykisk helsevern, men at behandlingen rundt Foss ble strammet inn i sommer.

Det skal ha skyldtes bruk av rusmidler under permisjonen, noe som ble ansett å være en risikofaktor for nye og alvorlige voldshandlinger.

I tillegg til de to politibetjentene, har ytterligere én mann og én kvinne status som fornærmet etter hendelsen på Bislett tirsdag.