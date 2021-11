Satellittbilde viser noe som ligner amerikansk krigsskip i kinesisk ørken

Modellene som er bygget i et avsidesliggende område i Xinjiang-provinsen skal brukes som skyteskiver under kinesiske militærøvelser, skriver Reuters.

Ifølge den amerikanske flåte, USNI, skal modellene etterligne et amerikansk hangarskip og minst to såkalte destroyere.

Satelittbilder fra Maxar Technologies viser at modellene er i fullskala størrelse, og plassert på skinner slik at de kan bevege seg i terrenget.

SKINNER: Modellen av fartøyet er plassert på skinner slik at den kan bevege seg i terrenget. Foto: Maxar Technologies

Kina har gjort store investeringer i militæret de siste årene. Situasjonen er anspent mellom mange land i Indokina, og forholdet til USA er på frysepunktet. Blant annet fordi USA leverer våpen til Taiwan.

– Testanlegget viser at Kina fremdeles har fokus på luft- og maritime angrep på den amerikanske flåte, sier en talsmann for Pentagon til USNI på mandag.

TESTANLEGG: Bildet viser anlegget som ligger i Taklamakan-ørkenen i Xinijang-regionen i Kina. Foto: Handout

Talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, John Kirby, sier at USA er bekymret over Kinas opptrapping og oppførsel i stillehavsregionen.

Satellittbildene ble tatt i forrige måned, og offentliggjort av det amerikanske satellittbyrået Maxar søndag.

Talsmannen for Kinas utenriksdepartement, Wang Wenbin, fikk mandag spørsmål om bildene. Han svarte at han ikke hadde kjennskap til saken.