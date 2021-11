Xavi innfører nye regler i Barcelona

Xavi Hernández tar grep for å ta Barcelona tilbake toppen. Det blir blant annet med regler han selv hadde under suksesstrenerne Pep Guardiola, Tito Vilanova og Luis Enrique.

Klubblegenden Xavi Hernández er mannen som har fått den store oppgaven med å løfte Barcelona tilbake på den spanske og europeiske fotballtronen etter flere skuffende sesonger, senest under Ronald Koeman som trener.

Tirsdag ledet Xavi sin første trening som Barcelona-trener. Ifølge spanske medier har 41-åringen allerede innført en rekke regler i storklubben.

– Xavi sa på mandagens pressekonferanse at han må innføre regler. Det handler ikke om disiplin, men om å skape et arbeidsmønster alle kan ta del i, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

– Han fortalte meg på pressekonferansen at regler må innføres først, så kommer holdninger og verdier. Til slutt kommer spillestil. Det er rekkefølgen han ønsker å gjøre det i, sier Balagué.

Medier: Dette er de nye reglene

Under Xavi blir spillerne nødt til å møte opp halvannen time før trening, slik at de spiser frokost sammen. Xavi og hans trenerapparatet skal stille to timer før trening og sørge for at alt er klart til spillerne kommer på treningsbanen.

Spillerne må også spise lunsj sammen. Med både frokost og lunsj sammen skal klubben få bedre kontroll på hva spillerne spiser. Xavi håper dette skal være med på å holde flere spillere friske i en stall med store skadeproblemer. De to siste kveldene før kamp er spillerne nødt til å være hjemme før midnatt.

Xavi gjeninnfører også strengere bøtesatser, som ifølge de spanske avisene forsvant da Luis Enrique forlot klubben i 2017. Dette skal ha hengt igjen etter Pep Guardiola og Tito Vilanova. Under Luis Enriques tid skal spilleren med flest bøter ha skyldt totalt 60.000 kroner for å komme for sent i løpet av en sesong.

Den nye treneren skal også ha større kontroll over hva spillerne gjør. Flyreiser på flere timer må godkjennes av Xavi først, og det er ikke tillatt med «risikoaktiviterer» som surfing og turer på elsykkel.

Starter med blanke ark

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué mener alle Barcelona-spillerne kommer til å få muligheten til å vise seg frem for Xavi.

– Han ønsker at alle skal starte fra scratch. Det inkluderer Philippe Coutinho og Samuel Umtiti, sier Balagué.

Etter 3-3-kampen mot Celta Vigo ble det skrevet i spanske medier at lagkameratene var misfornøyd med Coutinho. Det ble også hevdet at den tidligere Liverpool-stjernen nektet å varme opp. Det har brasilianeren slått tilbake mot på en pressekonferanse under landslagssamlingen denne uken.

Der sa Coutinho også at han har tro på Xavi som Barcelona-trener.

Samuel Umtiti har slitt med skader, og han falt i unåde hos Ronald Koeman.

Xavi Hernández, som kommer fra trenerjobben i qatarske Al Sadd, tar over et Barcelona-lag på niendeplass i La Liga. Katalanerne har elleve poeng opp til serieleder Real Sociedad. Barcelona har tapt to av fire kamper i Champions League, men er på andreplass i gruppen når to kamper gjenstår.