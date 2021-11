FN ber om umiddelbar nedtrapping på grensa mellom Polen og Hviterussland

FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er urolig over de siste rapportene fra den polsk-hviterussiske grensa.

I en felles uttalelse tirsdag ettermiddag ber de to organisasjonene myndigheter om å sikre at migranter og flyktningers sikkerhet og menneskerettigheter ivaretas.

Mandag kom det meldinger om at en stor gruppe mennesker, blant dem kvinner og barn, på hviterussiske side beveget seg mot den internasjonale grenseovergangen Bruzgi mot Polen. Angivelig slo de leir i grenseområdet for natten.

UNHCR og IOM har vært i kontakt med regjeringene både i Hviterussland og Polen.

– De ber om en snarlig løsning på situasjonen og umiddelbar og uhindret tilgang til gruppen for å sikre at humanitær bistand gis, at de som trenger internasjonal eller andre former for beskyttelse, identifiseres, og at de som ønsker om å søke asyl, kan gjøre det der de er, heter det i uttalelsen.

De to organisasjonene viser til at det har vært registrert flere tragiske dødsfall i grenseområdet de siste ukene.

– UNHCR og IOM minner statene på nødvendigheten av å hindre ytterligere tap av liv og å sikre at human behandling av migranter og flyktninger har høyeste prioritet.