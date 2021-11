Tre til sykehus etter giftig gasslekkasje: – Meget helsefarlig

NTNU Gløshaugen i Trondheim ble evakuert etter at et laboratorieforsøk med gassen fosfin gikk galt.

Like etter klokken 14 tirsdag ettermiddag meldte politiet i Trøndelag om en gasslekkasje på NTNU Gløshaugen i Trondheim.

– Det har vært en gasslekkasje av en gass som heter fosfin i forbindelse med et labforsøk på en kjemifløy til NTNU, sier vaktleder Gunnar Sundli i brannvesenet.

Det var personene som utførte forsøket som varslet om lekkasjen.

– Gassen er meget helseskadelig og brannfarlig. Det regnes som en veldig farlig gass, sier Sundli.

Brannvesenet har luftet ut rommet og sporer med gassmåler for å finne ut hva det er som lukter.

– Nå har vi isolert lekkasjen til et lite forsøksskap, og det er eksperter fra NTNU som bistår brannvesenet på stedet, sier Sundli.

Han opplyser at tre personer ble fraktet til sykehus etter at de ble eksponert for gassen. Alvorlighetsgraden er ukjent.

– Det er ingen andre som trenger oppfølging, sier Sundli, som forteller at brannvesenet nå har full kontroll på stedet.

– Det er ingen spredningsfare eller videre evakuering.

Brannvesenet fikk første melding om hendelsen klokken 13.18, og rykket da ut sammen med helse og politi.

– Det var igangsatt evakuering av bygget da brannvesenet kom til stedet, sier Sundli.