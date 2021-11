Helseministeren: – Det vurderer vi nøye

Til tross for at Danmark tar nye grep for å holde tritt med de økende smittetall, avventer Norge situasjonen. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier de vurderer situasjonen nøye.

Kjerkol har tidligere vært bestemt på at Norge ikke skal innføre nye smitteverntiltak, slik Danmark gjorde mandag.

Nabolandet erklærte igjen covid-19 for en samfunnskritisk sykdom. I tillegg vil de gjeninnføre krav om koronapass på innendørs spisesteder, nattklubber og større arrangementer.

På spørsmål fra TV 2 om også Norge nå vurderer tiltak, viser helseministeren til at det fortsatt er noen nasjonale tiltak. Som det at man skal holde seg hjemme om man er syk, enkelte innreiserestriksjoner og kommunenes nedjusterte TISK.

– Så vi har fortsatt nasjonale tiltak, og vi valgte å ikke gå videre med å avvikle dem for to uker siden. Så vi følger situasjonen nøye. Det som er situasjonen nå er at vi har flere innleggelser totalt, ikke bare av covid-pasienter, og vi følger med på helheten og den totale kapasitetbelastningen for helsetjenestene, både på sykehusene og i kommunene.

Vurderer fortløpende

– Men det er aktuelt med nye tiltak?

– Det vurderer vi fortløpende. Det er veldig viktig at kommunene også bruker sin myndighet lokalt til å innføre tiltak og pålegg de tror kan dempe presset på helsetjenesten. Jeg har hatt mange møter med dem siden jeg tiltrådte, så vi følger situasjonen nøye

– Oppfordrer du til å innføre lokale smitteverntiltak?

– Det har vi flere kommuner som gjør, både med anbefalinger, men også gjennom lokale forskrifter. Det har vi både i Tromsø og i Trondheim.

– Er det realistisk at Norge kommer til å innføre smitteverntiltak slik som Danmark har gjort?

– Vi har ikke innført noen nye tiltak nå, men vi følger situasjonen nøye.

– Er det aktuelt denne uken?

– Det vurderer vi nøye, og foreløpig så har vi ikke vurdert nye tiltak, nei.

– Haster med tredje dose for de over 65

Danmark har også tidligere tatt i bruk koronapasset for å kontrollere smitten i samfunnet. Blant annet ved innendørs serveringssteder og konserter. Norske myndigheter har ikke helt utelukket dette her til lands også.

– Stortinget har jo gitt hjemmel til å bruke koronapasset til lettelser, så det må brukes i en sånn sammenheng. Og det er jo en av de tingene vi har til vurdering fortløpende.

Tirsdag var det 187 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus rundt om i Norge. Det er ti færre enn mandag. 19 av pasientene får respiratorbehandling, mens 45 ligger på intensivavdelingen.

I forrige uke var 61 prosent av de innlagte koronapasientene på norske sykehus fullvaksinerte. Kjerkol mener det viser at det haster med å få vaksinert alle over 65 år med tredje dose.

– Vi ser at alderssnittet på de innlagte covid-pasientene har holdt seg på 77 år. Det betyr at de eldste fortsatt er de mest sårbare, så det å få tilbudt tredje vaksinedose til alle over 65 år er det viktig at kommunene jobber med.

Helseministeren forsikrer at Norge er godt dekket med vaksinedoser til dette.