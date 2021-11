Mener verden bør frykte «Metaverset»

Eksperter uttaler sterk skepsis til Metas gigantprosjekt om «Metaverset», og mener det må overvåkes tett for å unngå potensielle farer.

Metaverset omtales som en virtuell versjon av internett, og blir hovedsatsingen til Facebook-grunnlegger, Mark Zuckerberg, i tiden framover.

Blant kritikerne er Facebook-varsler Frances Haugen. Hun frykter både metaversets slagkraft og selskapets manglende åpenhet, skriver nyhetsbyrået AP.

«Vekke internett til liv»

Etter den siste tidens varslinger og lekking av de såkalte «Facebook papers», har det vært et voksende fokus på hvordan selskapets algoritmer bidrar til radikalisering ved å styre brukerne mot ekstremt innhold, og problemer med modereringen på mange språk.

NAVNEENDRING: Mark Zuckerberg presenterte nylig Meta, som er det nye navnet på morselskapet til blant annet Facebook, Instagram og WhatsApp. Foto: Eric Risberg / AP

Når metaverset lanseres er hensikten «å vekke internett til liv». Mark Zuckerberg har beskrevet det som en virtuelt miljø man kan bevege seg i, i stedet for å bare se på en skjerm.

Der skal folk kunne møtes, arbeide og spille ved hjelp av VR-briller, headset, apper og annet utstyr.

– Jeg er ekstremt urolig for Metaverset. Slike lukkede samfunn er ekstremt avhengighetsskapende, og de oppfordrer folk til å koble seg av virkeligheten de egentlig lever i, sier Haugen til AP.

I tillegg frykter hun at Metaverset får mennesker til å gi fra seg enda mer personlig informasjon enn før.

Krever sensorer

– Jeg er urolig for at Metaverset vil kreve at vi installerer mange flere sensorer både i hjemmene våre og på arbeidsplassen, sier hun.

På arbeidsplassen har man i tillegg ikke en personlig valgmulighet om man vil delta eller ikke.

– Det er avhengighetsskapende, og det gir selskapet et nytt monopol i en online verden, sier Haugen til AP.

Et slikt monopol betyr selvsagt enda mer penger i kassa for selskapet.

Meta understreker til stadighet sine gode intensjoner, men i en lang rekke dokumenter går det fram at ledelsen i selskapet viser liten vilje til å ta tak i problemer som blir påvist av ansatte og andre.

– Facebook bør ha en åpenhetsplan før de begynner å bygge slike ting. For de har tidligere bevist gjennom Facebook at de gjemmer seg bak en vegg, og de fortsetter å gjøre feil, de fortsetter å prioritere profitt over sikkerhet, sier Haugen.

Under hardt press

Facebooks navneskifte til «Meta» kommer i kjølvannet av de såkalte Facebook Papers-avsløringene, der 17 amerikanske mediehus har gått gjennom store mengder interne dokumenter som stammer fra varsler og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidligere også har delt dokumenter med avisen The Wall Street Journal.

Kritikere peker på at navneskiftet synes å være et forsøk på å fjerne oppmerksomheten fra avsløringene.

– Kritikk i god tro hjelper oss til å bli bedre. Men jeg mener vi ser en koordinert innsats for å bruke de lekkede dokumentene selektivt for å skape et uriktig bilde av selskapet vårt, sa Meta-sjef Mark Zuckerberg under lanseringen.

Den velkjente Facebook-plattformen skal imidlertid fremdeles hete Facebook.