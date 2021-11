Astrid Smeplass i «Askepott» : – Jeg lurer fortsatt litt på hvorfor jeg fikk rollen

Til helgen åpner dørene for kinopublikummet når nyversjonen av «Tre nøtter til Askepott» endelig har premiere.

Overskriftene rundt filmen har allerede vært mange, og særlig er det hovedrolleinnehaveren som har fått mye oppmerksomhet.

For Askepott spilles som kjent av ingen ringere enn selveste Astrid Smeplass, kanskje best kjent under artistnavnet Astrid S. Og den blide 25-åringen fra Rennebu er svært ydmyk over å ha kapret rollen.

OVERBEVISER: Anmelderne skryter av Smeplass sin innsats i «Tre nøtter til Askepott». Foto: Lars Hellebust/Nordisk Film

Drakk masse kaffe

– Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk rollen. Det lurer jeg egentlig fortsatt litt på, sier hun til God kveld Norge, og utdyper:

– Det var regissøren Cecilie (Mosli, red. anm.) som tok kontakt, så bare drakk vi masse kaffe og prata, og så var det auditions, og så møtte jeg deg, oppsummerer Smeplass, og peker på motspiller Cengiz Al (23).

Al, som fikk sitt gjennombrudd med en rolle i NRK-suksessen SKAM, spiller prinsen. Også han ble meget overrasket over å få muligheten.

– Jeg hadde nettopp blitt far, så det var allerede mye følelser på gang fra den siden, så fikk jeg telefon fra Cecilie da, «vil du spille prinsen?». Da gjorde jeg mitt aller beste med en kid i fanget, «det her må du naile Cengiz», forteller skuespilleren.

Må ikke være flau

Smeplass elsket å prøve seg i filmens verden.

– Det var noe av det gøyeste jeg har fått lov å gjøre. Det ga meg veldig selvtillit. Jeg var veldig redd for hvordan det skulle gå. Men det har vært et eventyr, understreker hun.

Selv om den blide artisten kun høster lovord for sin innsats foran kamera, var det én ting hun synes var litt vanskelig:

– Jeg tror det mest utfordrende med skuespill, det er å bare tørre. Legge fra seg selvbevisstheten, ikke være så flau, slippe alt. Det synes jeg var litt vanskelig i starten. Man må stupe inn med hodet først. Hvis man skal begynne å «safe» så blir det ikke bra, mener Smeplass.

Hun legger ikke skjul på at det har gitt mersmak.

– Jeg håper jo noen andre vil ta sjansen på å ta meg med i en film eller en serie. Jeg har skikkelig lyst, for jeg synes det var veldig gøy, avslutter hun.