Kontoen alle bør ha: – Start med en hundrelapp i dag

– Det er en vanskelig beslutning å avslutte et forhold, og det blir enda vanskeligere hvis det er mangel på penger. Å være igjen i et forhold fordi man ikke har råd til å leve alene er forferdelig, sier Jenny Lund.

Hun er småbarns- og tenåringsmamma, økonom og en av kvinnene bak økonomisiden MoneyPenny Norge. Hun har selv kjent på hvordan økonomien endres ved et samlivsbrudd, og hvor viktig det er å ha nok kapital til å klare seg på egenhånd, om man vil og må.

Det er stygt å banne, men «fuck off-kapital» bør være et begrep på de fleste lepper. En del har det nok uten å vite det, men selv om økonomene har hørt om fuck off-kapital i lang tid, er det lite brukt som begrep i Norge.

– Fuck off-penger er oppsparte penger du kan bruke for å komme deg ut av livssituasjoner du ikke ønsker deg. Alt fra samlivsbrudd, flytting eller å si opp eller bli sagt opp fra en jobb. Det handler om å ha nok penger og økonomisk trygghet til å kunne si «fuck off» til noe du ikke er fornøyd med, forteller forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, til TV 2.

– HANDLER OM Å SI «FUCK OFF»: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Kasper Frøjd/ TV 2

– En frihet å ha det

– Det var først da jeg ville ut av et forhold at jeg innså hvor destruktivt det kan bli å ikke ha nok penger til å velge fritt med hvem og hvordan man lever, forteller Jenny Lund.

Hun har lært seg, og lærer gjerne videre, viktigheten av å sørge for at man har råd til å gjøre nødvendige grep i sitt eget liv.

– Det er én ting å tenke på buffer som noe som skal dekke bilreparasjonen eller ny fryser. Det er et absolutt minimum. Men enda viktigere er det å kjenne at man har den friheten det er å ha en fuck off-konto som gjør at det er du som bestemmer over livet ditt.

Da hun møtte kjærligheten på nytt etter samlivsbruddet, brukte hun og mannen god tid på å finne ut av hvordan økonomien skulle være.

– Det første året kjøpte vi faktisk bolig hver for oss. Den boligen jeg kjøpte bodde vi i, og det var viktig for meg å ikke gå for fort frem med felles økonomi. Jeg var vant å ta vare på meg selv, og det tok litt tid før vi fant vår måte å håndtere privatøkonomien på.

ØKONOM: Jenny Lund er i dag veldig opptatt av å dele sine tips og råd om økonomi og sparing. Foto: Privat

Lund har selv som mål å oppnå økonomisk frihet, slik at hun ikke trenger å jobbe, men får passiv inntekt fra investeringene sine. Her er hennes beste tips til hvordan man kan fylle opp en egen fuck off-konto:

Bare kom i gang! Sett av det du kan hver måned og tenk langsiktig. De fleste av oss bør ha tre til fem månedslønninger på sparekonto i tilfelle noe skjer. Men ikke stopp der, hvis du kan spare mer. Styr unna unødvendig forbruk, og sett heller penger på sparekonto eller aller helst invester i fond. Det vil gi deg en utrolig trygghet, som gjør at du kan velge å være igjen i et forhold for kjærligheten skyld, ikke fordi du ikke har råd til å bo alene. Alt er bedre enn ingenting, så start en spareavtale i dag med en hundrelapp hvis det er hva du klarer.

Sett deg inn i din egen økonomi slik at du vet hva ting koster og hvor du eventuelt kan spare inn penger. Fordel utgifter rettferdig mellom dere. Hvis en tjener mye mer bør den betale større prosent av utgiftene. For eksempel hvis den ene tjener 400.000 og den andre 600.000, bør den som tjener mest betale 60 prosent av felles utgifter.

Hvis dere eier bolig sammen skal du også stå som eier av den prosent dere har blitt enige om. Og vær nøye på at du ikke går i «kvinnefellen» og kjøper inn forbruksvarer og mat, og partneren din står som eier på bil og har fondssparing.

Er dere gift, har du i utgangspunktet krav på halvparten hvis dere ikke skriftlig har avtalt noe annet. Er du samboer, får du med deg det du hadde med deg inn i forholdet hvis dere går fra hverandre. Da er det kjipt hvis felles penger har gått til din partners fondssparing.

Skriv en samboeravtale mens dere fortsatt er glade i hverandre. Hvis ting går galt så har dere papir på hvem som kjøpt og eier hva. Og snakk om privatøkonomi og hva dere ønsker å prioritere. Det er en grunn til at dere er sammen, og en fuck off-konto bør ikke være en trussel for din partner. Snu det til å være noe positivt. Pengene trenger ikke å bli brukt på å gå fra hverandre. Dere kan bruke dem til å ha trygghet til å bytte jobb, flytte, gå ned i stillingsprosent, starte firma eller noe annet dere drømmer om.

Ber spesielt én gruppe ta en prat

I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Storebrand, svarer 12 prosent av de 565 respondentene (251 kvinner og 314 menn) at de ikke ville klart seg økonomisk ved et samlivsbrudd. 35 prosent svarte at de ikke kunne gått fra partneren sin uten å få levestandarden redusert, mens to av ti svarte at de er i et forhold på grunn av økonomisk avhengighet.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier at det kan være ulike grunner til at 12 prosent sier de ikke ville klart seg økonomisk ved et samlivsbrudd. Hun peker på at noen kan ha trang familieøkonomi selv med to inntekter, mens andre par kan ha en fordeling hvor en tar seg av familielogistikk, barn og hjem, mens den andre har hovedansvaret for økonomien.

– Det kan være en veloverveid felles beslutning som ble tatt på et tidspunkt, men som vil kunne slå negativt ut for den som har vært hjemme ved et samlivsbrudd. For denne gruppen anbefaler jeg å ta en prat i dag, slik at den ene parten ikke er den tapende ved et samlivsbrudd.

– Tankevekkende

Tvetenstrand mener det ikke er så unaturlig at mange vil måtte redusere forbruket og vanene sine ved et brudd.

– Husholdningen går da fra to til én inntekt, men det blir ikke nødvendigvis bare halvparten så dyrt med strøm, mat og ferie. Det er mange hensyn å ta, spesielt hvis man har felles barn og er låst til å bo i et begrenset område.

– Men at to av ti blir i et forhold på grunn av økonomisk uavhengighet synes jeg er tankevekkende, sier Tevetenstrand.

Hun oppfordrer alle til å forsøke å sikre en økonomi som gjør at man kan klare seg på egen hånd, selv om man i dag har felles økonomi.

– Da er det også enklere å holde sammen fordi dere har valgt det, ikke fordi dere må. Sett gjerne opp en sparing til den som tjener minst i vedkommendes navn, så det ikke oppstår konflikt om dette senere, råder forbrukerøkonomen.

– Og viktigst av alt, sett dere ned nå og ta en grundig prat, om utgifter, sparing og hva som skjer om dere skiller dere eller en av dere dør, dette er spesielt viktig for de som er samboere og ikke gift.

Tvetenstrand gir følgende råd til dem som ikke egentlig tåler et samlivsbrudd økonomisk, men som ønsker å spare opp fuck off-penger:

Ta de grepene du kan i dag. Klarer du å bygge opp en robust økonomi mens dere har det bra sammen, er det aller best. Se over utgiftene dere har, både de store, faste og småbeløpene som bare forsvinner ut av kontoen, og spar der du kan. Ikke alle er i en situasjon der de kan spare mye, men noe er bedre enn ingenting.

Dersom det er mulig, sørg for at dere eier boligen sammen, slik at du får med deg en eventuell verdistigning. Hvis kun den ene eier boligen, bli enig om at den andre bør få mulighet til å spare litt hver måned til egenkapital.

Er du hjemmeværende med felles barn en periode, se på dette som en felles beslutning og sett opp sparing til den som er hjemme for å kompensere for inntektstap og tap av pensjonsopptjening. Hvis det ikke er rom for det i familieøkonomien, skriv en avtale om at dere sparer tilsvarende mye når du er tilbake i jobb.

Å vite at du vil klare deg økonomisk på egen hånd kan kanskje styrke forholdet, fordi du ikke trenger å ta økonomiske hensyn. Det vil i det minste gjøre deg tryggere på at du også vil klare deg fint alene.

Hvor mye «fuck off-penger» trenger man egentlig? Slik oppsummerer Tvetenstrand:

Det er det ikke noe fasitsvar på. Hvor mye du trenger avhenger av livssituasjonen din. Eier du bolig alene eller sammen med en samboer, og har mulighet til å kjøpe deg ny på egen hånd? Har du barn du må forsørge?

Hvis du tjener godt, og har spart opp nok egenkapital til å kunne kjøpe bolig på egen hånd er du bedre stilt hvis du kommer i en situasjon der du ønsker deg ut av et samboerforhold.

Hvis du derimot er økonomisk avhengig av partneren din, kan det være fornuftig å sette opp et fiktivt budsjett for å få oversikt over hva som må til for at du skal klare deg på egen hånd. Kanskje du da ser at du enten må prøve å øke inntekten eller regne ut hvor mye og lenge du må spare for å stå på egne økonomisk ben.

Hvis du bor i boligen partneren din eier, uten selv å eie noe, kan det være du bør begynne å spare til egenkapital om du har mulighet.

I YouGov-undersøkelsen svarte 28 prosent at de har hørt begrepet fuck off- eller fuck you-penger, mens 64 prosent svarte «nei» og 8 prosent «vet ikke».

45 prosent av kvinnene og 35 prosent av mennene svarte «vet ikke» på spørsmål om hvor stort beløp de vil trenge som buffer eller fuck off-penger ved et samlivsbrudd.