Da han overhørte kommentaren, ble han overrasket over sin egen reaksjon

Roar Thon er vant til å stå på en scene og holder rundt 150 foredrag i året. Han er fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og ekspert innen sikkerhet.

Da han var på vei ut av salen etter et foredrag han hadde holdt, forteller han at han overhørte noen kommentere følgende om han, ikke til han: «Han var smart til å være så feit!».

Det var en opplevelse som førte til at Thon tok et oppgjør i sosiale medier om folks fordommer overfor overvektige, og innlegget hans ble senere plukket opp av VG.

– Trodde tvilen var bak meg

Thon forteller at han ble overrasket over sin egen reaksjon da han overhørte kommentaren.

– Jeg er ferdig med foredraget mitt og det er pause i programmet på konferansen jeg er på. Jeg skal forlate lokalet for faktisk å holde et nytt foredrag. Det er mange mennesker som stimler sammen rundt dører og utganger og det er da jeg overhører denne kommentaren, som slo meg rett i mellomgulvet.

– Jeg skulle nesten likt å se mitt eget ansiktsuttrykk da jeg overhørte den. Jeg blir vel til syvende og sist ganske overrasket over at jeg reagerer som jeg gjør. For jeg hadde egentlig trodd at jeg hadde lagt den tvilen og de tankene rundt meg selv litt bak meg, og så får man en sånn kanskje direkte bekreftelse da. Selv om det ikke var ment at jeg skulle høre det selvsagt, forteller han.

– Betyr det at du ble lei deg?

– Ja, selvsagt gjør det det. Det er jo noe man tar med seg, så er det sånn at selv om man får gode tilbakemeldinger på det meste man gjør, så tar man jo med seg alle de små kritiske tingene og det er det som gjør at vi tviler litt på oss selv da.

«Veldig, veldig personlig»

Han forteller at han ofte har reflektert rundt hvordan folk bedømmer folk basert på det de bare ser.

– Jo, det reflekterer jeg jo rundt hele tiden. Det er blikkene, men det har aldri vært så muntlig som det ble nå. Jeg holder mange foredrag og det er enklere for meg å snakke til 500 mennesker enn 14, for det blir mer intimt og det er da du får med deg disse blikkene, tankene, som du hvert fall tror at du ser. Så kan jeg jo si at dette er subjektivt, så hvis jeg slår av 50 prosent da, på det jeg mener er den type tanker rundt meg selv og hvordan jeg ser ut - så er det allikevel en rest der som gjør at jeg nok har litt riktig i det jeg mener.

– Føler du ofte at folk tenker at du er mindre begavet fordi du er overvektig?

– Jeg tror nok opplevelsen av det har vært tidligere i karrieren min, enn det er nå. Jeg er til en viss grad kjent innenfor et fagmiljø, så den er nok en kneik man har kommet over. Men litt av grunnen til at jeg endte med å skrive det jeg gjorde, det handler ikke om meg selv, men om alle dem som ikke har fått muligheten ta det steget da – til å overbevise om sine egen kunnskap og intelligens og sånn sett kanskje blitt hindret fra veldig mange muligheter.

ÅPNER OPP: Foredragsholder Roar Thon forteller om fordommene han som overvektig møter på i samfunnet. Foto: God morgen Norge

Thon forteller at det er flere grunner til at han ikke har sagt ifra før. Blant annet er det veldig personlig og at det er mye enklere å snakke på TV om russiske hackere enn å snakke om egen vekt og fordommer.

– Jeg har hatt samtaler med gode ledere, kollegaer, venner og nær familie, som man også snakker med dette om. Men det blir noe med det å skulle fullt ut det jeg nå har gjort da, i offentlighet. Og det føles litt befriende.

Han forteller videre om at noen ting bare setter seg fast i deg, uansett hva slags selvtillit og selvbilde man har. Og at overfladiske fordommer påvirker.

– Jeg tror nok rett og slett at det handler om at vi alle sammen er sårbare, vi tar til oss omgivelsene våre uansett hva som blir sagt. Og så har vi selvsagt veldig mange av oss en tvil om oss selv og våre egne evner i veldig stor grad, selv om jeg opplever meg selv som privilegert.

– Jeg skrev også at jeg har en selvtillit og et selvbilde som ikke nødvendigvis står i stil med speilbildet mitt. Men det finnes mange dager hvor jeg vet jeg skal gå en scene kanskje en eller to ganger, og det er kanskje ikke den aller beste dagen jeg føler at jeg mentalt er forberedt på å stille meg der oppe og vise meg fram, men det går jo bra allikevel. Og de aller fleste tilbakemeldingene er helt klart positive.

– Befriende

Han forteller videre om at han opplever at det første folk ser, ofte er avgjørende for hvordan folk tar deg i mot. I møte med helsevesenet har han måttet forholde seg til dette mange ganger.

– Jeg må først si at helsevesenet er fantastisk med alt de gjør i det daglige, men samtidig har jeg noen møter med enkeltindivider, hvor du helt klart opplever at legen nærmest blir overrasket over at jeg er i fast arbeid. Når jeg forteller hva jeg gjør, øker interessenivået et betydelig hakk og vi har en helt annen samtale. Eller bare det å gå og ta en blodprøve, hvor jeg føler at jeg blir behandlet helt annerledes hvis jeg kommer direkte fra et foredrag i svart dress, kontra hvis jeg kommer i joggebukse og t-skjorte.

Han forteller at han har fått mange tilbakemeldinger etter at han delte opplevelsen og sine tanker rundt det, først på LinkedIn.

– Det har vært ganske overveldende. Jeg var trygg på å få positive reaksjoner fra de som allerede kjenner meg, og det har jeg jo fått bekreftet. Men totalt ukjente mennesker har fortalt meg sin historie. Det handler ikke bare om overvekt, det handler også om hudfarge og kjønn. Og jeg tror jeg har truffet en nerve og at vi må tenke litt lenger enn bare det overfladiske.

– Hvordan føles det å sitte her og være så åpen?

– Det føles befriende og det er kanskje første gang jeg er på tv uten egentlig å bekymre seg for hvordan jeg ser ut, fordi jeg skal jo egentlig skal snakke litt om det, selv om vi ikke snakker detaljert om det – men det er tema. Og det er betydelig befriende.