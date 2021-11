Bislett: Gjerningsmannen har tidligere knivstukket mann i morgenrushet

Mannen som ble skutt av politiet på Bislett tirsdag morgen ble for under et år siden dømt til tvungen psykisk helsevern etter å ha knivstukket en mann på Grünerløkka i 2019. Også den gang ble han skutt av politiet.

Mandag morgen ble en mann i 30-årene påkjørt av politiet idet han var i ferd med å knivstikke en kvinne i Thereses gate på Bislett i Oslo.

Like etterpå gikk han til angrep på en politibetjent med kniv. Deretter ble han skutt og drept av politiet.

Mannen var underlagt tvungen psykisk helsevern da han gikk til angrep tirsdag morgen.

11. desember i 2020 ble han dømt for å ha forsøkt å drepe Lehnon Austria Dominguez med kniv ved Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo.

VG meldte først om mannens bakgrunn, men TV 2 får bekreftet de samme opplysningene.

Ropte «Allahu akbar»

Hendelsen fant sted 4. juni i 2019. Offeret ble stukket flere ganger i overkroppen, men overlevde fordi han evnet å gjøre motstand og fordi flere forbipasserende kom til og avledet gjerningsmannenns oppmerksomhet.

Under pågripelsen ble han skutt av politiet, som brukte strømpistol.

Her skyter politiet ham i 2019:

Også den gang gikk mannen i bar overkropp, mens han var iført olabukser. Han sa «allahu akbar», ifølge vitneopplysninger. Verken den gang eller i hendelsen på Bislett tirsdag morgen mener politiet at det dreier seg om terror.

I samme sak ble han også dømt for å ha løpt mot fem personer med en kniv i hånda. Forut for hendelsen antente gjerningsmannen klær og annet brennbart materiale på rommet sitt.

I dommen ble det slått fast at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet. De rettsoppnevnte sakkyndige var den gang uenige om hvorvidt han hadde paranoid schizofreni, eller om han hadde rusutløst psykose.

DRAMATISK: Dette bildet er tatt på Bislett tirsdag morgen. Kort tid etter ble mannen skutt. Foto: Privat

Forut for hendelsen var gjerningsmannen blitt behandlet for rusmisbruk over mange år. Imidlertid var verken aktor eller forsvarer uenige om at han skulle dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Det står i dommen at han etter å ha blitt varetektsfengslet i kjølvannet av Grünerløkka-knivstikkingen har vært psykotisk aktivitet og at han har følt seg forfulgt.

TV 2 har tatt kontakt med det aktuelle sykehuset som skal ha vært ansvarlig for å behandle mannen som var dømt til tvungen psykisk helsevern for under ett år siden.

De vil verken bekrefte eller avbekrefte at de har hatt befatning med vedkommende.

Truet med å drepe politiet

Året før knivhendelsen knivstikkingen på Grünerløkka ble han dømt for vold etter å ha slått og sparket en mann i Oslo slik at han fikk avrevet korsbåndet.

Det skjedde etter å ha brutt seg inn på en byggeplass.

Tidligere er mannen dømt for vold mot to politibetjenter og for å ha truet disse på livet.



I flere timer etter hendelsen søkte politiet aktivt etter flere skadde, men så langt tyder alt på at kun politimannen ble påført knivskader. Han er ikke livstruende skadd.