Justisministeren om Bislett-hendelsen: – Følger situasjonen tett

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun følger situasjonen tett etter at en mann gikk til angrep med kniv på Bislett i Oslo tirsdag morgen.

– Vi har igjen opplevd en alvorlig hendelse på offentlig sted. Dette var en skremmende opplevelse for lokalmiljøet som også fikk et tragisk utfall for gjerningspersonen. Jeg følger situasjonen tett, sier Mehl i en skriftlig kommentar til TV 2.

Hun ble orientert om at en mann angrep andre mennesker med kniv på Bislett tirsdag morgen. Gjerningspersonen ble skutt av politiet og ble fraktet til Ullevål sykehus hvor vedkommende døde av skadene. En polititjenesteperson ble lettere skadd i hendelsen.

– Politiet etterforsker hendelsen og det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd forut for angrepet eller motivet for handlingen. Når det gjelder ytterligere spørsmål rundt denne alvorlige hendelsen, så må de rettes til politiet all den tid etterforskningen pågår.

På en pressekonferanse om hendelsen klokken 12 tirsdag sa politiet at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er snakk om en terrorhendelse.

Den første meldingen om den alvorlige hendelsen på Bislett kom inn til politiet klokken 08.57 tirsdag morgen. Meldingen gikk på at det var observert en mann med kniv i Thereses gate. En patrulje skal ifølge politiet ha vært tett på og gikk i konfrontasjon med knivmannen.

– Først kjørte de ned personen da han var i ferd med å knivstikke en person. I den forbindelse kolliderte politibilen i en vegg, og politiet ble angrepet av denne personen med kniv, sier innsatsleder Torgeir Brenden til TV 2.

Mannen forsøkte deretter å ta seg inn i politibilen. Se video fra hendelsen under:

I forbindelse med pågripelsen av mannen ble det avfyrt skudd. Like før klokken 11 melder politiet at mannen er bekreftet død. Mannen som ble skutt av politiet ble for under et år siden dømt til tvungen psykisk helsevern etter å ha knivstukket en mann på Grünerløkka i 2019. Også den gang ble han skutt av politiet.