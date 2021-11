Josimar truet med søksmål av VM-komiteen i Qatar

Det omstridte norske fotballmagasinet Josimar mottok i helgen et brev via det norske advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig, der de ble anmodet om å fjerne en artikkel fra sine nettsider.

Artikkelen omhandler rettergangen rundt Abdullah Ibhais, som ble dømt til fem års fengsel. Les artikkelen her.

Josimar antyder sterkt i artikkelen at Ibhais ble fengslet på grunn av sitt engasjement for anleggsarbeidere i Qatar. Og at det var VM-komiteen som stod bak og orkestrerte det hele.

Via det norske advokatfirmaet ble Josimar bedt om å fjerne artikkelen i løpet av mandag 8. november.

Dette ble ikke etterfulgt av det norske magasinet. Og i dag publiserte Josimar sitt svar til advokatfirmaet.

– Vi er ikke bekymret for det som skjer videre. Jeg tenker det er taktisk uklokt av VM-komiteen å sende oss en slik trussel, sier redaktør Håvard Melnæs til TV 2.

– Fått tilbud om juridisk hjelp

Det er redaktøren selv som har ført saken i pennen.

– Vi kan selvsagt dokumentere alt vi skriver i saken. Så vi mener de sender et advokatbrev på sviktende grunnlag. Hvis de mener dette er injurierende, så er det jo basert på ting de selv har sagt, og som er dokumentert i saken, sier Melnæs.

I følge Simonsen Vogt Wiig har Josimar sitert ulovlig fra Whats app-meldinger, og lydmeldinger. Blant annet gjengir Josimar et lydopptak av VM-sjefen Hassan Al Thawadi.

– Denne ulovlige bruken av personlig data i form av kommunikasjon mellom navngitte mennesker går langt over streken for hva som er nødvendig for noe journalistisk arbeid, skriver advokatfirmaet.

Men Melnæs lar seg ikke affisere.

– Vi har ikke hørt noe mer etter at vi sendte svaret til dem. Vi står fjellstøtt i denne saken. Etter å ha publisert dette tilsvaret har vi også fått tilbud fra et advokatfirma som har tilbudt å representere oss kostnadsfritt, sier Melnæs.

TV 2 har vært i kontakt med advokat Ørjan Salvesen Haukaas i Simonsen Vogt Wiik med spørsmål om hvorfor et norsk advokatselskap vil ta på seg et oppdrag fra organisasjonskomiteen for mesterskapet i Qatar.

– Jeg har ingen kommentar til den pågående saken, sier Haukaas til TV 2.

Han ønsker heller ikke å svare på øvrige spørsmål fra TV 2, og henviser til at de ikke kan kommentere innholdet i et oppdrag i media.

Amnesty: – Overreaksjon

Amnesty har vært en av de tydeligste stemmene i debatten omkring Qatar-VM.

Generalsekretær John Peder Egenæs sier til TV 2 at de ønsker å fremheve at Josimars omtale av saken til Abdulah Ibhais er viktig.

VIKTIG SAK: John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty International Norge Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Amnesty International mener at hans rettssikkerhet ikke har blitt ivaretatt i saken mot ham, som har endt med en lang fengselsstraff. Det må ikke forsvinne i andre sider av denne saken, sier Egenæs.

Når det gjelder brevet fra Simonsen Vogt Wiig så kan ikke Amnesty gi noen umiddelbar vurdering av om det de hevder er lovbrudd, faktisk er det.

– I utgangspunktet ser dette ut som god journalistikk. Vi har heller ikke snakket med advokatfirmaet om deres vurderinger i denne saken, så vi vil ikke trekke noen konklusjoner om deres rolle, sier Egenæs.

Og legger til:

– Vi i Amnesty mener også at det virker som en overreaksjon fra Qatar-VMs arrangementskomite når de vurderer juridiske skritt mot Josimar.

Simonsen Vogt Wiig har i flere år støttet Amnesty ved å donere penger til organisasjonen.

– Det stemmer at firmaet har støttet Amnesty i Norge med 50.000 kroner i året siden 2017, men vi har ikke hatt noe samarbeid utover det, sier generalsekretæren.

– Viktig at NFF undersøker saken

Martin Paulsen som nylig ble valgt inn i NFFs etiske komite, mener det er viktig at NFF nå undersøker saken.

– En av tingene som er sentralt i de 26 punktene som etisk komite skal følge opp, handler om at pressens rolle er særlig viktig for å kvalitetssikre informasjon som gis og oppfølging av forholdene i landet, sier Paulsen.

Gjennom vedtaket på det ekstraordinære fotballtinget har NFF forpliktet seg til å følge situasjonen tett gjennom samarbeidet med blant annet Amnesty og skal melde inn brudd i tilknytning til norske journalister.

STRIDENS KJERNE: Josimar antyder sterkt i artikkelen at Ibhais ble fengslet på grunn av sitt engasjement for anleggsarbeidere i Qatar. Foto: Giuseppe Cacace

– Det som går på medias villkår for å avsløre det som skjer, er en essensiell del av demokratiske rettigheter og menneskerettigheter. En slik sak er viktig og sentral i vurderingen i hvordan det går med oppfølgingen av Qatar-VM for NFF, sier Paulsen til TV 2.

– Vil dere i etiske komite følge opp?

– Personlig mener jeg er det naturlig å ta dette med inn i komiteen. Jeg oppfatter at dette er sentralt i det vi jobber med, og en forventing fra offentligheten at dette er blant sakene man tar tak i.

Mener advokaten har opptrådt uetisk

Hans Fredrik Marthinussen er jusprofessor ved Universitetet i Bergen, og har ytret seg kritisk til brevet som er formidlet via norske advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig.

Og selv FIFA skal kunne få norsk representasjon, men hva slags møl er det Simonsen Vogt Wiig presterer å lire av seg? Ansvar for medvirkning til kontraktsbrudd? Det er så flaut. https://t.co/7iNClosGlT — Hans F. Marthinussen (@HFMarthinussen) November 9, 2021

– Man kan godt videreformidle krav fra en klient angående en sak som påstås å omhandle grove faktafeil og påstander som ikke stemmer, og til og med at det er injurierende. Men brevet går lengre enn det, sier professoren.

I utgangspunktet bør FIFA, Qatar og andre kunne bruke norsk advokatbistand, og i utgangspunktet skal ikke et advokatfirma identifiseres med klienten sin, understreker han.

– Men hvis man representerer en så stor pengesterk organisasjon, mot et lite mediehus med lite penger, bør man ikke havne i en sitasjon som strider mot juristløftet og de advokatetiske reglenes krav om å fremme rett og hindre urett, sier Marthinussen .

Han mener det anføres mulige juridiske grunnlag som åpenbart ikke kan føre frem.

KRITISK: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er ikke i tråd med reglene for god advokatskikk, og det etiske bruddet blir ekstra grovt når man ser på styrkeforholdet partene imellom.

Marthinussen mener dette er uetisk.

– Når man i tillegg gjør det på vegne at en så stor internasjonal aktør, mot et av de minste pressehusene, er det etiske bruddet er ganske grovt.

– Hva tror du saken vil føre til?

– Jeg tviler sterkt på at det er en reell mulighet at Josimar blir saksøkt i norske domstoler, det vil i så fall gi masse negativ publisitet til FIFA og Qatar.

Jusprofessoren gjetter på at dette er typisk skremmetaktikk.

– Og det bør få varsellampen til å blinke for advokatfirmaet.

– Simonsen Vogt Wiig har gitt penger til Amnesty, hva tenker du om det?

– Det gir et lite preg av hykleri. Den ene dagen støtter du Amnesty, den andre dagen påtar du deg en sak for et av de mest kritiserte partene der det er godt dokumenter fra Amnesty at det foregår menneskerettighetskrenkelser i et søksmål som forsøker å kvele pressen.

I et tilsvar til jusprofessor Marthinussen sine utsagt, skriver Simonsen Vogt Wiig følgende;

«Vi er enig med Marthinussen i det han sier om bruk av norsk advokatbistand, og at et advokatfirma ikke skal identifiseres med klienten sin. For øvrig har vi ikke noe behov for å kommentere hans bemerkninger.»

– Skal mye til for å fjerne en sak

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, reagerer på trusselen mot søksmål som Josimar har mottatt.

– Jeg synes det er veldig spesielt at arrangementskomiteen for fotball-VM i Qatar truer med å gå løs på et lite norsk fotballmagasin, som driver kritisk journalistikk mot et arrangement det trengs kritisk journalistikk mot.

MIGRANTARBEIDERE: Migrantarbeidere er helt sentrale i å realisere Qatars drøm om å arrangere fotball-VM i 2022. Foto: Marwan Naamani

Han understreker at han ikke kjenner saken godt nok til å vurdere grunnlaget for arrangementskomiteens trussel.

– Men dersom de mener at noe i saken er feil, bør de be om tilsvar. Ikke true med søksmål, sier han.

Generalsekretæren mener det er svært spesielt å kreve at en sak avpubliseres.

– En ting er å kreve at noen opplysninger korrigeres, men det skal svært mye til for at en sak skal fjernes. Selv etter å ha tatt saken til retten, sier Jensen, og legger til:

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner til grunnlaget for trusselen, kan det tenkes at dette er en større organisasjon som ikke finner seg i å bli plukket på, og derfor går mot et lite fagblad som har hatt mot til å drive kritisk journalistikk. Da heier jeg på den kritiske journalistikken.