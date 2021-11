Qatars informasjonskrig

Det er nøyaktig 377 dager til åpningskampen i VM i fotball. Det norske landslaget har gjennom hele kvalifiseringen markert sin kritikk mot arrangørlandet – både før og etter at det ekstraordinære fotballtinget stemte ned forslaget om boikott. Imens pågår det en nyhetskrig der ute. Saken som involverer Josimar viser hvor langt Qatars VM-arrangører er villige til å gå for å hindre negativ oppmerksomhet.

Mina Finstad Berg er Sportskommentator for TV 2. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

25. oktober publiserte Josimar en sak kalt “The trial of Abdullah Ibhais”. Saken forteller historien om Abdullah Ibhais, som tidligere jobbet som media- og kommunikasjonsdirektør for The Supreme Committee for Delivery and Legacy. Dette er komiteen som har ansvaret for gjennomføringen av VM.

I saken gjengir Josimar blant annet interne meldinger som viser hvordan komiteen prøvde å dekke over at VM-arbeidere deltok i streiker fordi de ikke hadde fått lønn. En kritisk Ibhais tok arbeidernes parti. Noen måneder senere ble han arrestert og dømt. Human Rights Watch og Fairsquare har tidligere i høst uttalt at det ser ut som qatarske myndigheter har fratatt Ibhais retten til en rettferdig rettergang.

Har vekket oppmerksomhet

Det er denne saken som gjør at VM-komiteen nå sender advokater etter et norske fotballmagasinet. Qatar-debatten som har rast i Norge har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Det har åpenbart ikke gått ubemerket hen i Qatar.

Qatar jobber knallhardt med å overbevise verden om at de er på rett vei når det gjelder migrantarbeidernes rettigheter. I møte med omfattende kritikk av arbeidsforholdene for migrantarbeidere i Qatar, jobber myndighetene og VM-komiteen knallhardt for å selge inn historien om reformer og fremgang.

Gang på gang har både Qatar og FIFA forsikret om at det tas grep for å bøte på et system mange har omtalt som moderne slaveri. Men flere toneangivende menneskerettighetsorganisasjoner har påpekt at lovendringene og reformene først og fremst er endringer som skjer på papiret. På bakken er fortsatt situasjonen under enhver kritikk.

Qatar er ekstremt bevisste på hvordan verden oppfatter situasjonen i den lille gulfstaten. De har lenge jobbet strategisk for å bygge sitt image i vesten. Derfor er alle historier som rokker ved festtalene om reformer og fremgang en trussel. Nå ser vi hvilke grep VM-komiteen er villige til å ta for å kneble kritikk.

Kritiske stemmer knebles

Ytringsfriheten i Qatar er sterkt begrenset. Senest i fjor ble ytringsfriheten ytterligere innskrenket i en lov som blant annet slår fast at partisk nyhetsdekning kan straffes med inntil fem års fengsel. Mangelen på ytringsfrihet er et av de største problemene i Qatar fordi det blant annet straffer varslere og migrantarbeidere som prøver å si ifra om kritikkverdige forhold.

Vi har sett flere eksempler på at kritiske stemmer i Qatar knebles. Migrantarbeideren Malcolm Bidali er kanskje det mest kjente eksempelet. Han ble arrestert og holdt i isolasjon i en måned etter å ha skrevet kritiske blogger om arbeidsforholdene blant migrantarbeidere i Qatar. Bidali ble til slutt ilagt en bot på snaut 60 000 kroner for å ha spredd "falske nyheter". Hans skjebne viser hvor risikabelt det kan være for arbeidsmigranter å åpne munnen.

Nettopp derfor er den frie pressens rolle viktigere enn noen gang. Fri, uavhengig og kritisk journalistikk er helt avgjørende for å unngå at Qatar selv skal få lov til å skreddersy historien om Qatar-VM. Det har selvsagt Qatar også skjønt.

Trusselen om søksmålet mot Josimar kan ikke tolkes som noe annet enn et desperat forsøk på å kneble den kritiske journalistikken om Qatar-VM. Derfor må søksmålet opp på bordet i både Norges Fotballforbund og FIFA så fort som mulig.