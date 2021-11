Veldig mye handler om elektrifisering hos Ford i Norge akkurat nå. Etter en lite treg start, har de nå én elbil og to ladbare hybrider i «stallen». Det har gitt en skikkelig salgsopptur i 2021.

Elbilen Mustang Mach-E er den som virkelig drar lasset. Men også Kuga og Explorer selger godt, i ladbare versjoner.

Dermed havner resten av modellutvalget fort litt i bakleksa. Det gjelder også crossoveren Puma som kom på markedet første gang i fjor.

Den er basert på småbilen Fiesta, men er strukket en god del både i lengde og høyde. Med lengde på 4,18 meter snakker vi kompakt crossover. Ford har tryllet frem imponerende mye plass. Bagasjerommet er på solide 456 liter, det er blant det beste i klassen.

Og bare for å ha sagt det med én gang: Puma får du ikke som ladbar hybrid, her er det såkalt mildhybrid som gjelder. Det taper nok bilen mye salg på.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Ford Puma her.

Hva er nytt?

Som på mange andre konkurrenter: Dieselmotor er ikke noe tema hvis du har lyst på en Puma. Her er det bensinmotor som gjelder, nærmere bestemt en tresylindret 1-liter som kommer med enten 125 eller 155 hestekrefter. Eller: Om du går for toppmodellen Puma ST, en 1,5-liter på hele 200 hestekrefter.

Automat er på plass og er et smart valg på denne bilen.

Mildhybrid-løsning vil si batteri og en liten elmotor som jobber sammen med bensinmotoren. Det gir litt høyere dreiemoment, samtidig som drivstoff-forbruket kan bli inntil 9 prosent lavere. Effekten her er på 155 hestekrefter.

Da denne drivlinjen kom i fjor, var det kun i kombinasjon med en sekstrinns manuell girkasse.

Nå kommer den også med automat, noe som i våre øyne er det naturlige valget på en bil som dette.

Designet er sporty og ganske lekent, med mange fine detaljer.

Hvordan fungerer det?

Fords syvtrinns-kasse jobber godt i samarbeid med motoren. Den skifter mykt, samtidig som den er med på notene under litt aktiv kjøring. Men da merkes det også at motorvolumet er begrenset. Dreiemoment på 240 Nm gjør at den fort går litt tom.

De 155 hestekreftene gjør bilen relativt kvikk, men det er lenge siden vi lot oss imponere over 0-100 km/t på 9 sekunder blank. For å få til det må motoren også jages ganske hardt.

Den er ganske støysvak under normal kjøring, men dekkstøyen er i overkant. Her lurer vi nesten på om Ford har glemt noe underveis. Det kan helt klart være smart å velge dekk med litt omhu. Testbilen står på 19-tommers Goodyear sommerdekk, de høres godt!

Ellers byr Puma på gode kjøreegenskaper. Bilen er ganske stramt satt opp, uten at vi synes det går for mye ut over komforten. På svingete landevei er den på hjemmebane. Styringen gir fin kontakt med underlaget.

Megabox kaller Ford denne smarte kjelleren under bagasjeromsgulvet.

En annen styrke er plassen. I baksetet er det akkurat plass til to voksne, mens bagasjerommet altså er på hele 456 liter. Her har Ford kommet opp med en kjempesmart løsning de kaller "Megabox". Det er et rom på 80 liter, under gulvet i bagasjerommet. Dette går helt ned til undersiden av bilen og har også en dreneringsplugg i bunnen. Her kan du slenge inn for eksempel støvler og våte/sølete klær, og så bare skylle rommet etterpå.

Det som er den største utfordringen til Puma er at den er mildhybrid og ikke ladbar hybrid. 4x4 får du heller ikke. Testbilen har startpris på 374.700 kroner. Isolert sett er det så verst, men med endel ekstrautststyr på plass, ender vi på 448.500 kroner. Da sliter bilen med å forsvare prislappen.

Når storebror Kuga i ladbar hybrid-utgave starter på 422.500 kroner, blir det heller ikke enklere å være Puma...

Ikke ladbar og heller ikke med 4x4. Det er to ting som taler mot at mange skal vurdere en Puma.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha kompakt og kjøreglad crossover med god plass – og synes det er greit å slippe lading.

Ikke bilen for deg hvis?

Du føler denne typen bil har gått ut på dato nå.

Puma er en stor salgssuksess for Ford i mange andre europeiske markeder. Men her hjemme har den fått det tøft.

FORD PUMA Modell: ST Line Ecoboost hybrid Motor: 1-liter EcoBoost mildhybrid Effekt: 155/ 240 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 205 km/t Bagasjerom: 456 liter Lengde x bredde x høyde: 4,18 - 1,80 - 1,53 meter Vekt: 1.280 kg Pris fra: 374.700 kroner

