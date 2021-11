Marit Malm Frafjord vraket fra VM-troppen

Thorir Hergeirsson sier han har tatt et valg for fremtiden.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har plukket ut sine utvalgte til VM i Spania.

Odenses Maren Aardahl (27) var den største overraskelsen i troppen. Hergeirsson fant ikke plass til Marit Malm Frafjord, Marta Tomac, Vilde Ingeborg Johansen eller Malin Aune.

Slik forklarer han vrakingen av Malm Frafjord (35):

– Marit Malm Frafjord er en av de beste linjespillerne i internasjonal håndball. Vi er ved et veiskille. Vi er tre år unna OL. Marit Malm har sagt at hun vil gi seg etter denne sesongen. Vi har hatt en dialog med henne rundt dette. Hun vil gjerne være med, Marit har ikke takket nei. Men vi valgt å begynne å jobbe med dem som skal stå i det, både i kvalifisering og i OL om tre år, sier Hergeirsson.

Han utdyper dette overfor TV 2.

– Vi har et ansvar for å tenke på de spillerne som skal bygge midtforsvaret de neste årene. De trenger et mesterskap nå. Maren Aardahl er fersk, men kanskje den som har hatt størst utvikling de siste årene, sier islendingen.

– Rett og slett blitt for gammel

Malm Frafjord sier til TV 2 at hun er skuffet.

– Det er ingen hemmelighet. Jeg håpet å bli med. Jeg forstår forklaringen jeg har fått, men ville gjerne ha vært med. Jeg har vært heldig med mange andre uttak i karrieren. Nå kom det kjedelige, sier linjespilleren.

Esbjerg-spilleren sier VM-vrakingen rammer stoltheten hennes.

– Det har alltid vært en vri på uttakene til Thorir. Denne gangen var det meg. Jeg føler jeg har hatt en fin sesong i Esbjerg og at jeg ikke har spilt meg ut. Jeg er rett og slett blitt for gammel, erkjenner hun.

Malm Frafjord har gitt beskjed om at dette blir hennes siste sesong i klubblaget. Den avgjørelsen står hun fast ved.

– Jeg er kjent for å skifte mening, men jeg er i utgangspunktet ferdigspilt til sommeren. Dette ville vært det siste mesterskapet. Det hadde vært enklere å slutte på landslaget hvis jeg selv hadde fått ta avgjørelsen, forteller hun.

Også Marta Tomac sier til TV 2 at hun er skuffet.

– Det er kjipt, for det er mesterskap som er det morsomste. Det er hardt å konkurrere om plassen på Norge, sier hun.

Veteranen med

Veteranen Camilla Herrem er tatt ut i sin 17. mesterskapstropp på rad. Ingen andre av de norske spillerne kan skilte med flere mesterskap på rad.

– Jeg begynner å bli gammel, ler Herrem.

Emilie Hegh Arntzen er tilbake etter å ha blitt vraket til OL-troppen. Hergeirsson avslører også at Stine Skogrand er tiltenkt mye spilletid på kantplass, selv om hun står oppført som bakspiller.

De norske håndballjentene vant EM i 2020. I forrige VM måtte Norge nøye seg med den sure fjerdeplassen. Da ble Spania for sterke i semifinalen.

Norges tropp:

Målvakter: Katrine Lunde, Silje Solberg, Rikke Granlund (reserve)

Bakspillere: Nora Mørk, Stine Skogrand, Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad, Veronica Kristiansen, Emilie Hegh Arntzen, Moa Högdahl, Kristine Breistøl

Linjespillere: Kari Brattset Dale, Vilde Mortensen Ingstad, Maren Aardahl

Kantspillere: Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen, Emilie Hovden (reserve)

Slik spilles Norges kamper i Castello:

3/12 kl. 20.30 Norge – Kasakhstan

5/12 kl. 20.30 Iran – Norge

7/12 kl. 20.30 Norge – Romania

De tre beste lagene i gruppespillet går videre til mellomspillet. Norges gruppe krysser med gruppen til Nederland og Sverige.

Hergeirsson forventer at Norge slår de to svakeste lagene i gruppa.

– Det er ikke 50/50-kamper mot Iran og Kasakhstan, smiler han.