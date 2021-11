Hørte flere skudd da mann ble skutt av politiet

Saken oppdateres:

Politiet fikk tirsdag formiddag melding om en hendelse med kniv i et område på Bislett. Flere vitner observerte at en mann kom løpende nedover med en kniv i hånda.

Politiet har bekreftet at mannen som ble skutt nå er død.

– Jeg ble redd for at dette kunne være noe farlig, skrudde av lysene og gjemte meg, sier et vitne til TV 2.

Hun sier at hun hørte fire til fem skudd, og at skuddene kom like etter at hun hadde observert en kvinne som ropte og en mann som løp etter henne med kniv i hånda.

Vitnet observerte også at mannen på et tidspunkt lå oppå panseret til en politibil.

Her angriper han politiet

Virket truende mot politiet

– Det gikk veldig fort. Jeg vet ikke om jeg skjelver på grunn av frykt eller på grunn av kulden. Dette satte et støkk i oss, sier mann som bevitnet hendelsen, sier Simen til TV 2

Han forteller at gjerningsmannen virket truende mot politiet, før politiet velger å kjøre på han.

– Etter det fikk jeg ikke sett så mye mer enn at politiet presser han inn til en vegg, så hørte jeg noen skudd.

Lene Marie fikk ikke med seg hendelsesforløpet, men kunne se rett ned på de skadde da de ble fraktet inn i ambulansen.

HØRTE SKUDD: Lene Marie hørte at skudd ble avfyrt mens hun stod i dusjen. Det er bekreftet at det var politiet som avfyrte skuddene. Foto: Thea Enerud Ødegården

– Jeg ble ikke redd, men mer bekymret for de som var involvert, sier hun til TV 2.

Hun syns utviklingen av antall skyteepisoder i Oslo er skremmende, men legger til at hun likevel føler seg trygg.

– Man skal ikke gå rundt og være redd, men man skal være litt føre-var, sier hun til TV 2.

Et annet vitne TV 2 har vært i kontakt med opplyser også at hun har hørt flere skudd, men er usikker på hvor mange. Hun befant seg i hjemmet sitt, bare 150 til 200 meter fra åstedet hvor politiet avvæpnet situasjonen.

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, sier hun til flere medier.

Søker etter skadde

Politiet søker fortsatt i området etter mulig flere skadde personer og eventuelt flere truende personer.

Politiet sier de ikke kjenner til årsaken til konfrontasjonen, og ønsker heller ikke å si hvor mange skudd som har blitt avfyrt.

– Situasjonen er per nå ikke avklart. Det er mye politi i området, sier operasjonslederen i Oslo politidistrikt.