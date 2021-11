Dette mener Mina (6) at alle voksne bør lære seg

Mina Read (6) har allerede flere hundre døgn i telt og flere tusen kilometer med tur sammen med pappa Alexander Read (40). De har klart for seg hva som er viktigst for en vellykket tur.

De fleste tenker kanskje at en tur i skogen og én natt i telt ville vært nok med en 5-åring. Dette gjelder ikke far og datter-duoen Alexander Read og Mina Read (6) – de har nemlig gått 400 km på ski over Finnmarksvidda i 24 dager.

Alexander har vært ute på tur i naturen helt siden han var liten. Da han fikk sin første datter, Mina, ønsket han å videreføre egne tradisjoner med turer og opplevelser i naturen.

Lek, troll og teater

Første lange turen med Mina var til Jotunheimen da hun var kun ett år gammel, og han hadde pappaperm. Da ble bleieskift gjort 2000 m over havet. Siden har de dokumentert eventyrene på diverse sosiale medier under navnet «Mina og meg».

Turene og eventyrene deres har nå blitt en TV-serie med samme navn, som er å se på TV 2. Alexander er tydelig når han forteller hva suksessoppskriften for en slik tur er.

– Fokuset er delt inn i to deler. Det ene er turen, fremdriften og sikkerheten – den kjedelige delen for mitt «voksenhode». Og så har du den viktigste biten, som er leken og Mina sin verden, forteller han til TV 2 over telefon.

Når Alexander og Mina er på tur, er det nemlig leken som er i fokus. De ser etter troll, og de tror på troll. Dette begynner de med allerede før de drar på tur, og skaper historier basert på de kulturelle aspektene i området de skal til. Da TV 2 spør han om hva det beste med turen, er han tydelig på svaret.

LEKEN ER VIKTIGST: Fokuset er at de skal ha det gøy – sammen – når de er på tur. Foto: Alexander Read

– Det var teateret til Mina og meg. Vi rigget opp pulkene, og satt opp en teaterforestilling for oss selv. Midt på Finnmarksvidda. Det var det gøyeste, forteller en engasjert far.

Noe faren ønsker at seerne skal få med seg, er de små øyeblikkene mellom han og Mina.

– Alt det som skjer mellom start og slutt, det som faktisk gir turen innhold, er de små møtene vi har med hverandre i naturen. Det gjelder både krangling og savnet mot mamma og lillesøster – vi gjør alt sammen, forteller han.

– De samtalene, blir veldig ekte og gode. Det er det som styrker vårt forhold, og vi bruker naturen som fasiliteter, fortsetter han.

Nøye planlegging og forberedelser

40-åringen forklarer at selv om fokuset er lek og moro, er det mye forberedelser som inngår før de legger ut på tur. Valg av rute er sentralt, noe han alltid planlegger med lokale som er kjent med områdene de skal begi seg ut på.

– En ting er å sitte og jobbe i kartene, og en annen ting er hvordan det ser ut der oppe. Og det er der de lokale er helt gull. De kjenner terrenget, og de vet om potensielle utfordringer som kan oppstå. Så om det da er noe jeg lurer på underveis på turen kan de raskt sette seg inn i problemstillingen, forteller han.

UT PÅ TUR: Mine er har siden hun var liten vært med på lange turer sammen med pappa Alexander. Foto: Alexander Read

Alexander legger til at både politiet, Røde Kors, og andre frivillige organisasjoner blir informert om hvor de skal, hvem de er, og hvor lenge de planlegger å være borte. De har også med seg både mobiltelefon og nødpeilier, hvor sistnevnte til en hver tid har dekning for å kunne kontakte noen om det trengs.

TV 2 spør han hva som ble de største utfordringen over Finnmarksvidda, forklarer han at værforholdene var noe mer krevende enn ønsket. Han forteller at vinden var veldig sterk til tider, og gjorde det noe mer krevende.

– Da krever det enda mer av både meg og Mina. Kanskje første og fremst meg, siden Mina er flink til å leke. Men meg og mitt «voksenhode» må tenkte litt mer på sikkerheten, forklarer han.



– Men vi henter inn motivasjonen igjen ved å leke, og gjennom den gode samtalen, fortsetter 40-åringen.

«Ingen nyheter, er gode nyheter»

Alexander forteller at det hender både han og Mina savner mor, Kristin, og lillesøster når de er på tur, og legger vekt på at turene ikke kunne skjedd uten at mor var med på laget.

– Jeg hadde aldri reist om det ikke var noe vi var enig om begge to. Dette er et valg vi gjør sammen som mann og kone. Så når vi er borte, da er det greit, forteller han.

Mor Kristin får melding hver kveld, hvor de kommuniserer alt går fint. Dette får de gjort via nødpeileren, som også har en «tracker».

– Hun er en av få som kan følge med på oss med en «tracker», og ser hvor vi er til en hver tid. Så selv om vi ikke snakkes daglig, så vet hun hvor vi er. Det vi sier er: «Ingen nyheter, er gode nyheter», forklarer han.

Da TV 2 spør hvorfor mor og lillesøster ikke er med på alle turer, forklarer Alexander at det er fordi mor ikke er like glad i de lange vinterturene.

– Men vi er på tur sammen hele tiden, hele familien. I fjor sommer syklet vi rundt 600 km i løpet av fem uker i midt-Norge, alle sammen, forteller han.

– Men det er de litt lengre ekspedisjonene om vinteren hun klarer seg uten, legger han til og ler.

Verdens beste lekeplass

Selv om Mina kun er fem år gammel, har hun flere hundre døgn i telt og flere tusen kilometer med tur bak seg. Da TV 2 spør om hva han håper seerne får ut av serien, tenker han seg litt om før han svarer.

LEKEN I FOKUS: Pappa og Mina er enig om hva som er viktigst på tur. Foto: Alexander Read

– Jeg håper folk kan se hvor god naturen er for å skape kvalitetstid med hverandre. Det er det som er så fantastisk med naturen, den behandler oss alle likt. De gode samtalene og det som oppstår ute i naturen, er noe helt eget, forteller han.

– Når jeg spør Mina hva hun syns er best med å vise frem turene våre, så sier hun at det hun gleder seg mest til å vise leken . Å vise andre voksne hvordan man kan leke, fortsetter han.

– Det er derfor jeg syns naturen er verdens beste lekeplass, sier han.

