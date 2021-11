Kan bli historiske: – Det vil bety uendelig mye

Det norske kvinnelandslaget i ishockey har aldri klart å kvalifisere seg til OL. Nå prøver de igjen. Ishockeypresidenten mener et avansement vil bety uendelig mye.

Det norske kvinnelandslaget i ishockey er i Tsjekkia for å spille OL-kvalifisering. Aldri før har de norske kvinnene tatt seg til OL. Skal de klare det denne gang må de slå land som er antatt bedre enn seg.

Torsdag åpner Norges sin OL-kvalifisering med å møte vertsnasjon Tsjekkia i Rocknet Arena.

Så venter Ungarn lørdag 13. november, før det hele avsluttes mot Polen søndag 14. november.

Landslagstrener Thomas Pettersen er klar på at Norge står overfor en tøff oppgave.

– Det er en stor utfordring. Tsjekkia er storfavoritt, sier han.

KLAR: Thomas Pettersen skal forsøke å ta det norske kvinnelandslaget i ishockey til sitt første OL. Foto: TV 2

Dette er nøkkelen

Norge er ranket som nummer 13 i verden, Ungarn er nummer 10 og Polen nummer 19. Favoritten Tsjekkia er ranket som nummer 6.

– Forrige gang vi spilte mot dem for over to år siden, slo vi dem, så vi er motiverte og positive til utfordringen. Det kan gå veldig bra, sier Pettersen.

Han oppfordrer sine spillere til å være tålmodige og ta vare på mulighetene de får.

Landslagstreneren mener en spiller får en spesielt viktig oppgave.

– Keeperspillet blir nøkkelen. Hvert VM vi spiller blir hun kåret til VMs beste keeper. Ena Nystrøm er et kjempetalent. Hun er den vi lener oss på, sier treneren.

NØKKELSPILLER: Ena Nystrøm trekkes frem som den avgjørende brikken i det norske landslaget. Skal Norge til OL må hun prestere.. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Nystrøm hevder hun ikke kjenner på presset.

– Det er jo et lagspill for en grunn og jeg har et godt forsvar foran meg, så vi må bare spille sammen så skal vi klare det.

– Men du er klar for å redde pucker?

– Absolutt, det er det jeg lever for, svarer hun.

Landslagstreneren mener 2003-generasjonen til Norge blir viktig de neste årene. Der er det mange talenter som vil spille en stor rolle de neste årene, mener han.

Pettersen er godt fornøyd med mye rundt landslaget han trener. Det er på klubbnivå han mener det neste løftet må komme hvis norsk kvinnehockey skal styrkes.

– Ressursene og det vi trenger rundt laget er der. Det er vel mer rekruttering i klubbene hvor det må skje mer, sier han.

OPTIMIST: President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, ser lyst på fremtiden for det norske kvinnelandslaget i ishockey. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– En gedigen suksess

Ishockeypresident Tage Pettersen er spent før kvalifiseringen. Han bruker store ord om hva det vil bety for norsk kvinnehockey å ta seg til OL.

– Det ville vært en gedigen suksess. Det vil bety uendelig mye for merkevaren og interessen, sier Pettersen.

– Tror du Norge nærmer seg å en dag kvalifisere seg til OL?

– Ja, det gjør de. Men samtidig som vi har blitt mer profesjonelle, ser vi og at de har blitt mer profesjonelle i andre land. På få år har konkurransen blitt mye hardere. Vi må satse veldig aktivt i Norge for både å holde tritt og avansere, svarer ishockeypresidenten.

Nordamerikansk dominans

I 1992 stemte den internasjonale olympiske komité for å godkjenne kvinnehockey som en olympisk begivenhet.

Første gang kvinnelige hockeyspillere fikk spille OL var i Nagano i 1998. USA vant OL-gull etter å ha slått Canada i finalen. Kun seks lag var med. Norge var ikke med.

USA og Canada har fortsatt å dominere. Canada har tatt fire gull. USA har vunnet to ganger, og er regjerende mester.

Det norske kvinnelandslaget har aldri klart å kvalifisere seg til OL.

Du kan følge OL-kvalifiseringen for kvinner på TV 2 Sport 2/TV 2 Play:

Torsdag 11. november kl. 15.55: Tsjekkia - Norge (OL-kvalifisering)



Lørdag 13. november kl. 19.55: Ungarn - Norge (OL-kvalifisering)



Søndag 14. november kl. 19.55: Polen - Norge (OL-kvalifisering)