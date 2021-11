Hovlands tidligere trener: – Han er nummer én i verden i løpet av tre år

Viktor Hovland storspilte nok en gang i Mexico og havnet 23 slag under par da han forsvarte tittelen sin fra Mayakoba Golf Classic i 2020. Det har ingen gjort før han.

– Det føltes veldig solid ut hele uka, sa Hovland på pressekonferansen etter å ha sikret seieren.

24-åringen vant 11,1 millioner kroner og tangerte sitt karrierebeste ved å klatre opp til en tiendeplass på verdensrankingen. Før turneringen lå han på en 17. plass.

SEIER: Hovland under Mayakoba Golf Classic i Mexico. Foto: Mike Ehrmann

Perfeksjonist

Golfinstruktøren på Hovlands hjemklubb, Nicolai Langeland, forteller at Hovland tidlig skilte seg ut.

– Det var noe spesielt med han. Han var en perfeksjonist på alle områder. Han ville alltid strebe etter å bli enda bedre, og var en veldig nysgjerrig type. Stilte spørsmål hele tiden, forteller treneren til TV2.

Langeland er overbevist om at 24-åringen kommer til å bli enda bedre.

– Det at han dominerer nå er jo et tegn på at han har et ekstra gir, sier han, og legger til:

– Jeg blir overrasket om han ikke er nummer én i verden i løpet av tre år.

– Tror de fleste nordmenn faktisk ikke er klar over hvor stort det er

Seieren i Mexico var Hovlands tredje PGA-seier, og den første han har vunnet med litt større margin.

– Det å gjøre det på denne banen hvor jeg har vunnet før, det er veldig spesielt, sa en fornøyd Hovland etter bragden.

IMPONERT: Nicolai Langeland er imponert over Hovlands prestasjoner. Foto: Marte Christensen / TV 2

Miklagard-treneren kan nesten ikke tro at sin tidligere elev er nummer ti i verden.

– Jeg tror de fleste nordmenn faktisk ikke er klar over hvor stort det er. Vi må egentlig bare hylle Victor altså, sier han, og fortsetter:

– Nå har vi tre globale stjerner i Casper Ruud, Viktor Hovland og Erling Braut Haaland. For en tid vi er inne i!

Inspirerer

Hovlands prestasjoner har inspirert golfspillere over hele landet. Blant dem er Torbjørn Johansen, et annet stort talent fra Miklagard Golfklubb.

– Det å se at en nordmann får det til, det betyr mye, innrømmer han.

Johansen spilte lag-NM sammen med Hovland i 2018, og har lært mye av den internasjonale golfstjernen.

– Når du møter han så er han veldig sjenerøs. Han deler tips og triks. Det er litt sånn golfmiljøet er også. Det er en såpass vanskelig sport, at selv om du deler hemmelighetene dine, så gir du ikke nødvendigvis vekk alt, forteller Johansen.