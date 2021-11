Mann angrep folk med kniv i Oslo - ble skutt av politiet og døde

BISLETT (TV 2): En mann har angrepet folk med kniv på Bislett i Oslo. Politiet kjørte på personen for å stoppe ham, før de skjøt han under pågripelsen. Mannen som ble skutt, er død.

Mannen som angrep folk, ble skutt av politiet i en dramatisk pågripelse. En polititjenestemann ble også skadd under pågripelsen.

Mannen som ble beskutt av politiet, er død.

Politiet fikk første melding klokka 08.57 tirsdag formiddag.

– Vi fikk melding om at en person angrep folk med kniv i Thereses gate. En patrulje var tett på og havnet i en pågripelse av denne personen, sier innsatsleder Torgeir Brenden.

– Først kjørte de ned personen da han var i ferd med å knivstikke en person. I den forbindelse kolliderte politibilen i en vegg, og politiet ble angrepet av denne personen med kniv, sier han videre.

Ifølge politiet forsøkte mannen deretter å ta seg inn i politibilen.

Den samme patruljen som blir angrepet, er den samme som pågriper ham.

– Det ble avfyrt skudd i forbindelse med pågripelsen, sier innsatslederen.

En tjenesteperson ble skadd under pågripelsen.

INNSATSLEDER: Torgeir Brenden sier at de søker etter mulige gjerningspersoner. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det var ingen tvil om at dette var en pågående voldshandling som patruljen gjorde alt de kunne for å stoppe, og klarte å stanse, for å forhindre tap av menneskeliv, sier innsatslederen.

Søker etter flere mulige skadde

Politiet søker fortsatt i området etter mulig flere skadde personer og eventuelt flere truende personer.

– Per nå er det ikke andre enn tjenestepersonen og gjerningspersonen som er skadet, men vi jobber med å få oversikt over om det er flere, sier innsatslederen.

Politiet sier at de også jobber med å få oversikt over hvor gjerningspersonen har gått.

– Det er ingenting som tilsier at dette er noe annet enn tilfeldige ofre, sier innsatslederen.

ETTERFORSKNING: Politiet har lagt en presenning over politibilen som ble brukt til å stoppe gjerningsmannen i forbindelse med tekniske undersøkelser. Foto: Lars Nyland / TV 2

Søker etter skadde

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt.

Politiet har varslet at det vil komme mer informasjon om hendelsen etter hvert.

Til TV 2 bekrefter seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Annett Aamodt, at de er orientert om hendelsen.

– Vi er orientert om saken og er i dialog med Oslo politidistrikt om den, sier Aamodt til TV 2.

SPERRET AV: Et område er sperret av på Bislett i Oslo. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Et vitne som TV 2 har vært i kontakt med, sier at hun hørte fire til fem skudd.

Hun sier at skuddene kom like etter at hun hadde observert en kvinne som ropte og en mann som løp etter henne med kniv i hånda.

Vitnet observerte også at mannen på et tidspunkt lå oppå panseret til en politibil.

Vitne: – Jeg så han hadde en kniv

– Ble redd

Vitnet sier at hun fryktet det kunne være noe farlig.

– Jeg ble redd for at dette kunne være noe farlig, skrudde av lysene og gjemte meg, sier hun til TV 2.

Nettavisen skriver at en av deres journalister var vitne til hendelsen.

Slik jobber politiet på åstedet nå

Spesialenheten for politisaker er varslet om saken, melder de på sine nettsider.

– Spesialenheten har iverksatt obligatorisk etterforsking selv om det ikke er grunn til mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, skriver de.

Justisminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen på Bislett i Oslo, skriver NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokka 9.17.