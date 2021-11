For Elyounoussi betydde dette mer enn bare VM-håp: – Jeg spiller for noe større enn meg selv

Marokko-banden på fire, med fetter Tarik, Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami, er av ulike årsaker redusert til én.

Og med tanke på at norsk-gambiske Joshua King har mistet plassen i den norske startelleveren, har «Moi» i 9 av 10 landskamper i år vært den eneste spilleren med utenlandsk opprinnelse som har startet for Norge.

Unntaket var i treningskampen mot Hellas i juni. Da var samtlige elleve etnisk norske.

Elyounoussi er sitt ansvar bevisst.

– Jeg føler virkelig på det når jeg spiller på det norske landslaget, sier han til TV 2.

I forrige landskamp, 2-0-seieren over Montenegro foran et fullsatt Ullevaal stadion, var det den marokkanskfødte kantspilleren som satte inn både 1-0 og 2-0.

– Norge vant mot Montenegro, det var en «Mohamed Elyounoussi» som scoret de to målene.

– Hva betyr det?

– Det betyr veldig mye. Vi er et flerkulturelt land. Det betyr veldig mye for minoritetene i Norge at det er mulig uansett hva du heter, hvordan du ser ut, hvilken bakgrunn du har eller hvor du kommer fra. Det er viktig å ha noen som du ser, som har slått gjennom og har gjort det, sier Elyounoussi.

– Mange går en annen vei

For ham var det fetter Tarik som var dét forbildet.

– Jeg syntes alltid det var stas å se noen med en annen type bakgrunn som jeg kjente meg igjen i. Derfor betyr det litt ekstra for meg å spille for det norske landslaget.

Elyounoussi er født i Al Hoceima i Marokko, men flyttet til Norge og Sarpsborg da han var 12 år gammel. Siden har han blomstret for Sarpsborg, Molde, Basel, Southampton, Celtic og det norske landslaget.

– Jeg føler et ansvar for å vise at det er mulig. Jeg tror det er veldig mange som blir fortalt at det er mulig, men ikke tror på det og går en annen vei. Det er veldig enkelt å gå en annen vei. Jeg tror det er viktig at vi i alle slags idretter og andre jobber har folk med minoritetsbakgrunn som viser at hvis man jobber hardt nok og er disiplinert og alt som følger med, så er det mulig.

VIL VISE VEI: Mohamed Elyounoussi mener unge i Norge med flerkulturell bakgrunn trenger flere forbilder å se opp til både i idretten og arbeidslivet. Foto: Olof Andersson

De siste årene har ikke vært en dans på roser for Mohamed Elyounoussi. Overgangen til Southampton i 2018 ble preget av skader og nedturer. Han måtte innom Celtic på lån i to år før Premier League-gjennombruddet endelig kom på sensommeren i år.

– Jeg brenner for det

Gjennom de tøffe tidene har 27-åringen brukt en drivkraft større enn seg selv for aldri å miste motet.

– Fotball startet som lek og moro, men jeg har alltid hatt en indre driv om å gjøre min familie stolt, en indre driv om å gjøre folk rundt meg stolte, sier Elyounoussi og fortsetter:

– Og da mener jeg at når jeg er her i Southampton, så representerer jeg selvfølgelig klubben, Norge, nordmenn, sarpinger, marokkanere og berbere – og de med minoritetsbakgrunn i Norge. Det har vært en drivkraft for meg å prøve å være et godt forbilde for dem.

– Fotball er litt mer enn bare meg. Jeg gjør det også for andre rundt meg. Jeg brenner for det. Det driver meg. Jeg henter tilbake det istedenfor å gå den andre veien, gi opp og bli den som kanskje kunne blitt noe, eller som var god en periode og så gikk det ned. Jeg vil være den som viser at «se, han gikk også gjennom en motbakke som alle andre, men kom seg over det», sier «Moi».

Han gjør det ikke bare for folk med minoritetsbakgrunn i Norge. Hjembyen Al Hoceima har fortsatt en spesiell plass i hjertet hans.

– Jeg ser det blir skrevet i aviser der at de er veldig stolte. Jeg var der for to somre siden, før covid, møtte ordføreren, forskjellige klubber og folk som satser på fotball uten de samme mulighetene som vi har, sier Elyounoussi.

Han fullfører:

– Jeg spiller for noe mer enn meg selv. Jeg representerer dem også. Når de ser meg spille i Premier League eller for Norge, så betyr det veldig mye for dem at en av dem, som er født der, har lyktes. Jeg prøver også å hjelpe dem.